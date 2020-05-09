«Карельский окатыш» ввел в эксплуатацию очередной 15-кубовый экскаватор ЭКГ-15М

экскаватор ЭКГ-15М принятый в эксплуатацию в ноябре 2018 г. ООО «Карельский окатыш» © vk.com

Как сообщила пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова», на карьере «Западный», разрабатываемом АО «Карельский окатыш», введен в эксплуатацию пятый по счету экскаватор модели ЭКГ-15М (сайт «Сделано у нас» сообщил о вводе в эксплуатацию первого экскаватора в ноябре 2018 года).

Компанией «Карельский окатыш» в 2020 году запланировано приобретение еще трех аналогичных машин.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/J1KIU0HF7NE

Также в конце апреля 2020 года пресс-служба ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» сообщила о завершении отгрузки первого экскаватора ЭКГ-20К в адрес узбекской компании АО «Алмалыкский ГМК» (всего будет поставлено 16 аналогичных экскаваторов в течение 3-х лет). Экскаваторы были доработаны в связи с пожеланием заказчика, в частности модели укомплектовываются кованными зубчатыми венцами механизма поворота, которые позволят продлить срок их службы, а также внесены изменения в конструкцию механизма напора: вместо литой заготовки применен кованый обод и сварная ступица.

ИЗ-КАРТЭКС в 2019 году планировала поставить российским и зарубежным заказчикам 40 экскаваторов различных типоразмеров (в 2018 году компанией было поставлено 32 машины).