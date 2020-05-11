Компания «Рубеж» начала производство прибора управления оповещением населения во время пожаров и ЧС

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Торговый Дом «Рубеж» начал продажи новых моноблоков Sonar +. Ранее разработка была представлена на выставке Securika Moscow 2019.

Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM предназначен для организации систем оповещения с управлением от адресной системы Рубеж протокол R3, а также трансляции информации ГО и ЧС, музыкальной трансляции. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3.

Функционально Sonar SPM представляет собой моноблочное устройство оповещения, управляемое как дистанционно по АЛС от приемно-контрольного прибора, так и локально с помощью органов управления (кнопок) устройства.

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Прибор обеспечивает:

-управление речевым оповещением в 1/10/20 зон

-управление музыкальной (коммерческой) трансляцией (для моноблоков серии SPM-C)

-запуск оповещения ГО и ЧС

-автоматический контроль исправности следующих входных и выходных линий связи на всем их протяжении, в том числе в ответвлениях (при их возможном наличии):

а) адресной линии связи (далее — АЛС) с прибором «Рубеж-2ОП» прот.R3 — на пропадание связи;

б) цифровой линии связи с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM — на пропадание связи;

в) линий связи с оповещателями — на обрыв и КЗ;

-автоматический контроль состояния вводов электропитания при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения электропитания по основному и резервному вводу;

-звуковую сигнализацию тревожного режима и режима «Неисправность» встроенным в -прибор источником звука;

-возможность передачи сообщений о пожаре или других чрезвычайных ситуациях через микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ Sonar SRM каждой зоны оповещения.

-контроль вскрытия корпуса и, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным СОУЭ, обеспечивает передачу сигнала о вскрытии на пульт.

Схема подключений прибора SPM-C20***-A*

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1 разъемы для подключения аккумуляторных батарей напряжением 24 В (ввод резервного электропитания)

2 DAP.N Разъем для подключения модуля УДП — прием дискретных сигналов типа «сухой контакт» от устройств дистанционного пуска

3 DAP.E Разъем для подключения пульта микрофонного СОУЭ по протоколу DAP (модели SPM-Bххххх-хх, SPM-Сxxxxx-хx)

4 DAP.C Разъем для подключения пульта микрофонного по протоколу DAP (модели SPM-Aххххх-хх, SPM-Сxxxxx-хx)

5 ВЫХОДЫ АУДИО 100 В Выходы для подключения линий связи с оповещателями в количестве 20, 10 или 1(в зависимости от модели прибора)

6 ~230 В / 50 Гц Разъем для подключения к электрической сети 230 В (ввод основного электропитания)

7 АУДИО ГОЧС Линейный вход балансный для приема аудио сигналов системы ГО и ЧС

8 разъемы управления ГО и ЧС СТАРТ ГОЧС — вход для приема сигнала типа «сухой контакт» на запуск вещанияГО и ЧС, КВИТ. ГОЧС — релейный выход подтверждения запуска вещания аудио сигналов ГО и ЧС

9 релейные выходы ВЫХОД ПУСК — активация при переходе прибора в состояние «Пуск» (Тревожныйрежим) ВЫХОД НЕИСПР. — активация при при переходе прибора в режим «Неисправность»

10 ВХОД НЕИСПР. Вход для приема дискретных сигналов типа «сухой контакт» о неисправности от внешних технических средств

11 ВХОД АУДИО Линейный вход балансный для приема аудио сигналов от различных аудиоустройств (коммерческая трансляция) (модели SPM-Axxxxx-хx)

12 АНТЕННА Разъем для подключения внешней FM-антенны (модели SPM-Сxxxxx-хx)

14 АЛС Разъем для подключения к АЛС (модели SPM-xxxxxx-Ax) для приема сигналов «Пожар» и обмена данными с прибором РУБЕЖ-2ОП (прот.R3)

15 место для размещения информации о заводском номере и дате изготовления прибора