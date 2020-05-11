Госавтоинспекция Колымы получила новые патрульные автомобили

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Госавтоинспекция Колымы в феврале 2020 года централизованно получила новые патрульные автомобили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения», который является частью национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области поступили 20 автомобилей дорожно-патрульной службы — семь автомобилей ДПС Škoda Octavia последнего поколения, а также 13 единиц патрульных автомобилей УАЗ Патриот 3163-015, специально разработанных для ведомств МВД России.

Патрульные автомобили будут служить в автопарках восьми территориальных органов внутренних дел Магаданской области. Пять машин Škoda Octavia останутся в столице Колымы и две получат в Хасынском отделении ГИБДД. По два УАЗа поступят в распоряжение магаданских полицейских, а также в отделения ГИБДД в Тенькинском, Ольском, Сусуманском и Ягоднинском округах области; по одному отправятся в Омсукчанский, Хасынский и Северо-Эвенский округа.

Обновленный патрульный транспорт с улучшенными эксплуатационными качествами укомплектован всем необходимым оборудованием для несения службы автоинспекторов. Для бесперебойной работы служебного автомобиля ДПС в комплектацию входят дополнительный аккумулятор и медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Также в арсенале полиции новые радиостанции и стационарные системы видеонаблюдения и хранения аудио-, видеоинформации, полученной в результате их применения.