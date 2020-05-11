ПАО «КМЗ» ввел в эксплуатацию козловой электрический кран производства АО «НЧКЗ»

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Успешно сдан и введен в эксплуатацию козловой электрический кран со съёмным магнитом для ПАО «Косогорский металлургический завод».

Специалисты АО «НЧКЗ» подобрали комплектацию грузоподъемного оборудования исходя из технического задания ПАО «КМЗ».

Краткие характеристики крана: грузоподъемность — 16 т., расстояние между опорами — 38 м, ширина рабочей зоны с учетом вылета консолей — 58 м, длинна кранового пути — 85 м., высота подъема — 10,5 м.

Монтаж выполнен силами АО «НЧКЗ». Все работы проводились в строгом соответствии с ППР (проектом производства работ).

© nchkz.ru

© nchkz.ru

© nchkz.ru