ПАО «КМЗ» ввел в эксплуатацию козловой электрический кран производства АО «НЧКЗ»
Успешно сдан и введен в эксплуатацию козловой электрический кран со съёмным магнитом для ПАО «Косогорский металлургический завод».
Специалисты АО «НЧКЗ» подобрали комплектацию грузоподъемного оборудования исходя из технического задания ПАО «КМЗ».
Краткие характеристики крана: грузоподъемность — 16 т., расстояние между опорами — 38 м, ширина рабочей зоны с учетом вылета консолей — 58 м, длинна кранового пути — 85 м., высота подъема — 10,5 м.
Монтаж выполнен силами АО «НЧКЗ». Все работы проводились в строгом соответствии с ППР (проектом производства работ).
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