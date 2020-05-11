«Галичский автокрановый завод» отгрузил 20 автокранов КС-55713-5 В в Мурманскую область

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20 автокранов КС-55713-5 В грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы 28,0 м отгружены заказчику в Мурманскую область через нашего официального партнера Группу компаний «РариТЭК».

Автокраны в базовой комплектации не превышают нормативные стандарты по габаритам и нагрузкам на дорожное покрытие и отправлены заказчику своим ходом.

Крановые установки смонтированы на вездеходные шасси КАМАЗ-43118 (6×6) с брызгозащитой, что актуально для условий бездорожья.

Все автокраны серии КС-55713-В оборудованы гидроцилиндрами с морозоустойчивыми уплотнителями, которые не теряют эластичности под воздействием низких температур. В кабины операторов установлены 7-дюймовые морозоустойчивые ЖК-дисплеи приборов безопасности. Электрооборудование автокрана выполнено по стандарту защиты IP67.

Для работы в темное время суток предусмотрены фары на лебедке, кабине крановщика и оголовке стрелы. По периметру крана расположены светоотражающие элементы.