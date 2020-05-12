Гидрографическое судно ТОФ «Маршал Геловани» завершило работы у островов Папуа-Новая Гвинея

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Гидрографическое судно Тихоокеанского флота «Маршал Геловани» продолжает дальний поход, который проходит при поддержке Русского Географического Общества и продлится более трех месяцев. Экспедиция посвящена 200-летию с открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

В канун Дня Победы в Великой Отечественной войне специалисты ТОФ в районе островов Папуа-Новая Гвинея завершили выполнение комплексных океанографических работ, в том числе произвели 1170 линейных километров подробной съёмки рельефа морского дна, выполнили 2 гидрологические станции и попутные метеорологические наблюдения.

С момента выхода ГС «Маршал Геловани» из Владивостока, судно прошло более 12 тыс. морских миль, побывало в индонезийском порту Танджунг Приок в Джакарте, и впервые за 30 лет, в предполагаемой точке Южного магнитного полюса земли провело замеры по определению точных координат полюса, исследовало гидрологию моря в этом районе.