Завод ДСТ-УРАЛ выпустил новый мульчер на базе бульдозера D10

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Завод ДСТ-УРАЛ, который входит в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустил мощную машину на базе бульдозера D10 с мульчером UM—Forest. Техника уже введена в строй заказчиком и приступила к работе.

Недавно завод ДСТ-УРАЛ собрал и отправил заказчику мощную машину на базе бульдозера D10 с мульчером UM—Forest. Теперь же, после наступления тепла и схода снега техника введена в строй и приступила к работе.

Предназначение мульчера — расчищать территорию от деревьев, пней и кустарников. Поэтому за основу был взят бульдозер D10 с пакетом «лесной», в который входит ФЛЕКО (Fleko) для защиты от падающих деревьев, решетки на окнах, чтобы ветви не повредили остекление, и усиленная решетка радиатора.

С учетом предстоящей нагрузки машину снабдили двигателем повышенной мощности ЯМЗ-536. Вместо обычных 240 здесь 312 лошадиных сил, что существенно расширяет возможности техники. Как и все бульдозеры завода ДСТ-УРАЛ, D10 оснащен гидростатической трансмиссией. Практически на базе этой машины мы получили специальную тяжелую гидростанцию, способную работать с любым навесным оборудованием — любого производителя и назначения.

Важно, что данная конструкция позволяет подключить мульчер напрямую к гидросистеме бульдозера. А сам агрегат оснащен двумя гидромоторами, что позволяет напрямую управлять им, не задействуя механических сочленений с бульдозером.

Удачно решился вопрос с транспортировкой машины. Вес мульчера составил 2,1 тонны, а ширина 2550, таким образом, техника без проблем вписалась в дорожный габарит без демонтажа навеса.

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Особенности управления

Выбрав в качестве базы бульдозер ДСТ-УРАЛ, заказчик получил универсальную по функциям машину: в работе можно использовать как отвал, так и мульчер. Для того чтобы оператор мог переключаться между оборудованием и внимательно контролировать действие мульчера, кабину оснастили поворотным креслом.

Что здесь важно было учесть: при повороте кресла на 180 градусов управление джойстиками может стать зеркальным, а это создает дополнительные трудности даже для самого опытного оператора. В машине ДСТ-УРАЛ эта проблема решается одной клавишей. Переключаем — и все органы управления адаптируются под новые условия работы.

Помимо поворотного кресла и удобного управления джойстиками, оператор получает все преимущества традиционной кабины бульдозера D10: двойное остекление, систему кондиционирования, магнитолу и т. д.

Работа мульчера

Отдельно скажем о действии самого оборудования. Бульдозер ДСТ-УРАЛ был оснащен отечественным мульчером под торговой маркой UM—Forest. Он целиком спроектирован и произведен в Пермском крае, и в силу этого обладает рядом важных преимуществ: во-первых, низкой ценой относительно зарубежных аналогов, и во-вторых, независимостью от иностранных комплектующих и курса иностранных валют. Качество же материалов и деталей при этом находятся на достойном уровне.

Корпус устройства — измельчающая камера — имеет открывающуюся часть (капот), с помощью которой можно регулировать пропускную способность оборудования и степень измельчения материала. Мульчер имеет также рамку-толкатель, которая наклоняет и направляет падающие деревья по ходу движения бульдозера. Это удобно в работе, и к тому же защищает кабину трактора.

Немаловажно, что гидростатическая трансмиссия бульдозера D10 позволяет плавно двигаться с минимальной скоростью и маневрировать в ограниченных пространствах леса. К созданию машины завод ДСТ-УРАЛ подошел предельно ответственно. Мульчер был не просто установлен на бульдозер вместо рыхлителя: машина претерпела довольные заметные конструктивные изменения.

Мы уверены, что мульчеры будут востребованы в хозяйственной деятельности, ведь специализированное оборудование позволяет добиться в любом деле максимальной продуктивности и эффективности. Именно для этого завод ДСТ-УРАЛ создает машины, способные работать с широким спектром навесного оборудования.

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