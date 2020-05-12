В Москве открыли детский технопарк «Менделеев Центр»

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Очередной детский тхнопарк открыли в феврале на базе Российского химико-технологического университета им. Д.Менделеева (РХТУ).

Детский технопарк «Менделеев Центр» расположен по адресу Миусская площадь, дом 9, строение 12. Около полувека в этом здании 1917 года постройки работал информационно-библиотечный центр РХТУ. Теперь это увлекательное пространство для школьников. Образовательные программы охватывают коллоидную и «зеленую» химию, экологию, фармацевтику, наноматериалы, информационные технологии.

— Школьники смогут познакомиться с фундаментальными знаниями химии и получить практические навыки применения современных химических технологий. У нас могут заниматься старшеклассники и студенты колледжей в возрасте 14-18 лет. Есть и программы для учащихся младших классов в возрасте от 7 до 13 лет. Ждем ежегодно около 1 500 школьников, — рассказали в детском технопарке «Менделеев Центр».

В Москве уже работает 18 технопарков, в 2020 году планируют ввести еще два — в сфере транспорта и промышленного дизайна и в сфере реверсивного инжиниринга и комплексной безопасности.

В структуре технопарка «Менделеев центр» создано пять лабораторий:

— Технологии — совершенствование существующих и создание новых технологий синтеза материалов, апробация и внедрение новых методов исследований материалов;

— Материалы — разработка новых материалов, исследование свойств и характеристик различных объектов;

— Наноматериалы и фотоника — исследование физико-химических свойств оптических материалов, включая наноматериалы, с использованием современных методов и приборов;

— Химия. Старт — получение фундаментальных знаний в области химии, дополняющих школьный образовательный курс, лабораторные практикумы с использованием новейшего оборудования;

— Химия. Старт. Мини — первое знакомство с химией, свойствами веществ и материалов для школьников младших классов.

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© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru