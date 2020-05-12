«Аксоид» запустил производство модульных транспортерных лент из пластмасс
Барнаульский завод «Аксоид» сегодня является одним из лидеров российского рынка по производству плетеных транспортерных сеток. Пластиковые модульные ленты наиболее удобны для таких отраслей, как мясопереработка, хлебобулочное производство, производство овощей и фруктов.
С 1991 года компания производит сетки и конвейеры для предприятий пищевой и легкой промышленности, а в 2015-м «Аксоид» запатентовал и наладил выпуск уникальной глазировочной сетки. Залог успеха компании — использование передовых технологий и постоянная автоматизация производства. С момента основания «Аксоид» постоянно расширяет ассортимент, поэтому в 2017 году предприятие приняло решение развивать новое направление — производство модульных транспортёрных лент из полимеров.
На предприятии были смонтированы три термопластавтомата. Применение термопластавтоматов позволило значительно ускорить процесс изготовления и удешевить стоимость производства. Сегодня пластиковые транспортные ленты поставляются на предприятия пищевой промышленности Центральной части России, Западной и Восточной Сибири, Уральского региона и Дальнего Востока.
Предприятие «Аксоид» было основано в 1991 году в г. Барнауле. На сегодня занимает одно из лидирующих мест среди ведущих игроков российского рынка по производству плетёных транспортёрных сеток. С 1995 года начато производство транспортёрных и глазировочных сеток.
Читайте также...
- «Европолимер-Трейдинг» запустил вторую очередь завода по выпуску мелонаполненных компаундов
- В Московской области открылась фабрика искусственного меха
- В Волгограде открыто производство по выпуску пластикатов пониженной горючести