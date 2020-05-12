«Аксоид» запустил производство модульных транспортерных лент из пластмасс

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Барнаульский завод «Аксоид» сегодня является одним из лидеров российского рынка по производству плетеных транспортерных сеток. Пластиковые модульные ленты наиболее удобны для таких отраслей, как мясопереработка, хлебобулочное производство, производство овощей и фруктов.

С 1991 года компания производит сетки и конвейеры для предприятий пищевой и легкой промышленности, а в 2015-м «Аксоид» запатентовал и наладил выпуск уникальной глазировочной сетки. Залог успеха компании — использование передовых технологий и постоянная автоматизация производства. С момента основания «Аксоид» постоянно расширяет ассортимент, поэтому в 2017 году предприятие приняло решение развивать новое направление — производство модульных транспортёрных лент из полимеров.

© plastinfo.ru

На предприятии были смонтированы три термопластавтомата. Применение термопластавтоматов позволило значительно ускорить процесс изготовления и удешевить стоимость производства. Сегодня пластиковые транспортные ленты поставляются на предприятия пищевой промышленности Центральной части России, Западной и Восточной Сибири, Уральского региона и Дальнего Востока.

Предприятие «Аксоид» было основано в 1991 году в г. Барнауле. На сегодня занимает одно из лидирующих мест среди ведущих игроков российского рынка по производству плетёных транспортёрных сеток. С 1995 года начато производство транспортёрных и глазировочных сеток.