Первые партии грузов отправлены по сети ОАО «РЖД» в составе контейнерно-контрейлерных поездов

фото: seanews.ru © company.rzd.ru

10 мая в Москву на станцию Кунцево-2 из Калининграда прибыла контрейлерная платформа с автомобильным полуприцепом, груженным полимерной продукцией. В рамках серии тестовых перевозок данная платформа впервые включена и отправлена в составе контейнерно-контрейлерного поезда. В обратном направлении — из Москвы в Калининград — в полуприцепе планируется доставить строительные грузы для калининградских предприятий.

Время в пути контрейлерной платформы в составе контейнерного поезда от станции отправления до станции назначения составляет менее двух суток, что в 2 раза быстрее, чем перевозка автомобильным транспортом при сопоставимой стоимости перевозки. При этом обеспечивается сокращение логистических издержек за счет более быстрого прохождения международных пунктов пропуска по железной дороге.

Кроме того, первая контрейлерная отправка со строительными материалами в составе контейнерного поезда 10 мая организована из Москвы (со станции Кунцево-2) в Новосибирск (на станцию Клещиха).

Срок доставки полуприцепа на станцию Клещиха составит около 5 дней, что быстрее, чем автомобильным транспортом. Движение контейнерно-контрейлерного поезда организовано по специально разработанному графику.

Новая технология позволит не только увеличить объемы перевозок железнодорожным транспортом, но и разгрузить автомобильный трафик, снизить воздействие большегрузных автомобилей на автодорожную инфраструктуру и экологию.

фото: Уралвагонзавод © company.rzd.ru