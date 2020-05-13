Башкирский «Стеклонит» запускает новые производственные мощности

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Завод по производству геосинтетики, стекловолокна и композитных материалов «Стеклонит», расположенный в Уфе, с 2019 года реализует инвестиционную программу по модернизации собственной производственной площадки. Общий объём инвестиций всей программы составит 600 млн рублей.

За 2 года запущено несколько производственных линий по изготовлению стеклопластиковой арматуры. В конце прошлого года компания закупила новые ткацкие станки SMIT с гибкими рапирами в Италии. Планируется производство конструкционных, электроизоляционных и кровельных тканей. Сегодня более 50-ти современных ткацких станков уже в работе, а объём производства благодаря новому оборудованию увеличился более чем в 2 раза.

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В апреле на «Стеклоните» запущен новый цех по производству композитных материалов. Сейчас идёт этап донастройки оборудования, корректировка и выпуск первых опытных образцов. Композитный цех будет производить мобильные дорожные покрытия методом RTM и композитные плиты безбалластного мостового полотна (КБМП) методом инфузии".

В 2020 году планируется инвестировать в «Стеклонит» порядка 250 млн руб. в дальнейшую модернизацию производства.

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