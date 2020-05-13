ОАО «РЖД» обновляет парк пригородных поездов для регионов России

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ОАО «РЖД» продолжает обновлять парк пригородного подвижного состава в субъектах Российской Федерации для обеспечения бесперебойных и комфортных перевозок пассажиров в пригородном и межобластном сообщении.

За прошедшие 2 весенних месяца новые электропоезда были поставлены в Забайкальский край (2 электропоезда ЭП3Д начали курсировать на участках Чита — Карымская, Чита — Могзон, Чита — Хилок) и Белгородскую область (электропоезд ЭП2Д осуществляет перевозку по маршрутам Белгород — Ржава и Белгород — Наумовка).

На некоторых маршрутах пригородные поезда пополняются новыми вагонами локомотивной тяги. 4 современных плацкартных вагона включены в состав пригородного поезда «Просторы Алтая», курсирующего на маршруте Барнаул — Рубцовск в Алтайском крае, еще 2 — на маршруте Томск-2 — Асино в Томской области.

Одной из важных технических характеристик нового подвижного состава является система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации поступающего воздуха. В систему входят фильтры грубой и тонкой очистки, которые помогают удерживать пыль и неприятные запахи снаружи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп. Они полностью безопасны для людей, так как находятся под крышей вагона, и пассажиры с ними не контактируют. Для поддержания комфортной температуры в вагонах также есть кондиционеры.

Ранее новым подвижным составом с системами очистки и обеззараживания воздуха уже смогли воспользоваться пассажиры пригородных компаний в Архангельской, Владимирской, Кировской, Ростовской, Иркутской, Липецкой, Амурской областях, а также в Удмуртской Республике, Республике Бурятия и Коми.