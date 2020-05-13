Оборудование для оснащения новых коронавирусных больниц производят в ОЭЗ «Дубна»

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Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» наращивает объемы производства разъемов быстрого соединения медицинских газов CADUCEUS, полностью состоящих из отечественных комплектующих. Ими в настоящее время активно укомплектовывают клиники Подмосковья и других регионов России.

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации на всей территории нашей страны в максимально короткие сроки возводятся новые учреждения здравоохранения и модернизируются уже существующие. При этом особое внимание уделяется жизненно важной, в том числе при лечении COVID-19, системе медицинского газоснабжения.

Для удовлетворения нужд медицинских учреждений в условиях повышенного спроса, резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» в десятки раз увеличила объем производства разъемов быстрого соединения медицинских газов CADUCEUS стандарта DIN 13260-2, позволяющих обеспечить безопасную подачу газовых смесей к рабочему месту медицинского персонала или к койке пациента.

Как пояснил генеральный директор ООО «ВестМедГрупп» Александр Шондин, конструктивные особенности исполнения базового блока газовых разъемов CADUCEUS позволяют обеспечить полную герметичность системы, а уникальная конструкция крышки уменьшает время монтажа устройства. На случай технической невозможности установки стандартных клапанов, инженеры компании «ВестМедГрупп» разработали мини-разъемы. Они отличаются более эргономичной прижимной панелью и наличием опорной поверхности, благодаря которой мини-разъем плотно и надежно присоединяется к какому-либо устройству. В частности, такие клапаны устанавливаются в устройства контрольно-запорные для медицинских газов CADUCEUS SU, что позволяет подключить резервный источник газа в случае прекращения подачи в контролируемом участке газопровода, а также обеспечивает удобство и быстроту подсоединения к газовым магистралям в экстренных ситуациях.

— Проект резидента ОЭЗ «Дубна» реализуется в рамках программы импортозамещения, направленной на развитие технологичных и конкурентоспособных товаров для обеспечения потребностей внутреннего рынка, — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. — Только за последний месяц произведено и уже смонтировано более 50 000 разъемов быстрого соединения медицинских газов. Резидент уже выразил намерения о расширении и готов построить на территории ОЭЗ собственный завод по производству инновационного медицинского оборудования. В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 млн рублей и создать дополнительно порядка 100 рабочих мест.

Вадим Хромов добавил, что успешное осуществление стратегии развития предприятия резидента ОЭЗ «Дубна», направленной на разработку инновационных продуктов в области медицины, а также их производство с полной локализацией внутри страны, определяет компанию «ВестМедГрупп» как эксклюзивного поставщика медицинских изделий CADUCEUS на территории России и за рубежом.

Стоит отметить, что газовые клапаны CADUCEUS выполняются из никелированной латуни, что обеспечивает их износостойкость и высокий уровень антибактериальной защиты. Внимание к продукту резидента также привлекают лояльная ценовая политика, возможность последующего сервисного обслуживания медицинского оборудования, его качественный монтаж и наладка высокопрофессиональными специалистами «ВестМедГрупп».