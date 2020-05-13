«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/j3qxuBQ1_Jc
«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл» на Таймыре.
«Роснефть» планирует на Таймыре реализацию масштабного проекта «Восток Ойл», на баланс которого уже переведена лицензия на Западно-Иркинский лицензионный участок.
«Восток Ойл» также включит месторождения Ванкорского кластера «Роснефти», участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат «Нефтегазхолдингу» бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе «Роснефти»), Восточно-Таймырские активы ООО «Ермак Нефтегаз» (СП «Роснефти» и британской BP).
Источник: https://www.interfax.ru/russia/708289
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