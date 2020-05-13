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«Роснефть» начала поисково-разведочное бурение в рамках проекта «Восток Ойл» на Таймыре.

«Роснефть» планирует на Таймыре реализацию масштабного проекта «Восток Ойл», на баланс которого уже переведена лицензия на Западно-Иркинский лицензионный участок.

«Восток Ойл» также включит месторождения Ванкорского кластера «Роснефти», участки Пайяхской группы (сейчас принадлежат «Нефтегазхолдингу» бизнесмена Эдуарда Худайнатова, экс-главе «Роснефти»), Восточно-Таймырские активы ООО «Ермак Нефтегаз» (СП «Роснефти» и британской BP).