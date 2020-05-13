На Невском заводе реализуется новый этап локализации производства газовых турбин

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На Невском заводе в г. Санкт-Петербург состоялся запуск установки для дробеструйного упрочнения лопаток компрессора и дисков турбины MS 5002Е, входящей в состав газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога». Освоение нового оборудования и технологии выполняется в сотрудничестве с компанией Rosler, одним из мировых лидеров в области технологии дробеструйного упрочнения.

Проект осуществляется в рамках реализации одной из стратегических задач по достижению 100% локализации наиболее ответственных деталей и узлов газовой турбины MS 5002 E.

«Это первая единица технологического оборудования, вводимая в рамках реализации комплексного инвестиционного проекта по локализации компрессорных лопаток и дисков турбины ГПА-32 „Ладога“. Проект имеет стратегическое значение для отечественного энергомашиностроения, его реализация позволит увеличить уровень локализации в производстве отказаться от импорта компрессорных лопаток и дисков турбины, что в итоге приведет к снижению себестоимости агрегатов», — отметил вице-президент по оптимизации и развитию производства АО «РЭП Холдинг» Алексей Горин.

Вводу в эксплуатацию предшествовал масштабный комплекс подготовительных работ. Совместно со специалистами компании Rosler сотрудниками Невского завода успешно проведены работы по монтажу, пуско-наладке и испытанию оборудования.

Технологическая операция дробеструйного упрочнения придает поверхностному слою турбинных лопаток и пазам для их крепления качества, необходимые для обеспечения надежности работы всего лопаточного аппарата компрессора, дисков высокого и низкого давления турбины.

Установка оснащена роботом, поскольку дробеструйное упрочнение является процессом финишной доводки чистовой детали, и для получения стабильно высокого качества важна высокая степень повторяемости. Установка войдет в состав комплекса оборудования обновленного цеха изготовления лопаток.

Освоение технологии дробеструйного упрочнения и наличие необходимого оборудования позволит значительно расширить производственные компетенции Невского завода, обеспечит возможность изготовления компрессорных лопаток и турбинных дисков ГТУ MS5002E, а также аналогичных деталей газовых турбин собственной конструкции на мощностях предприятия.

Переход на собственное изготовление компрессорных лопаток и дисков турбины с применением российских материалов планируется уже в 2020 году.