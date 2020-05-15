Превращение фундаментальных исследований в прикладные разработки: краткая история компании РУСГРАФЕН

© www.rusgraphene.ru

Руководитель компании ООО «РУСГРАФЕН» Максим Рыбин начал исследовать уникальные свойства графена еще студентом Кафедры фотоники и физики микроволн Физического Факультета МГУ. Летом 2008 года он прошел стажировку в манчестерской лаборатории Константина Новоселова, удостоенного в 2010 году Нобелевской премии по физике «за новаторские эксперименты по исследованию двумерного материала графена». После защиты кандидатской диссертации по теме «Графен и структуры на его основе для фотоники» Максим Рыбин продолжил научную работу в лаборатории Спектроскопии наноматериалов Института общей физики РАН. Им опубликовано более 40 статьей в научных изданиях, включая такие высокорейтинговые журналы, как Nano Letters, ACS Nano, Carbon и другие.

НПК «Русграфен» возникла как результат глубокого исследовательского погружения в тематику графеновых технологий и прагматичного видения перспектив их использования в промышленности, науке и образовании. Научным консультантом компании с момента ее основания является заведующая лабораторией Спектроскопии наноматериалов ИОФ РАН и лабораторией Углеродных наноматерилов МФТИ, автор более 200 научных публикаций, исследователь с мировым именем Елена Дмитриевна Образцова.

Превращение фундаментальных исследований в прикладные разработки

«Русграфен» — первая российская компания, запустившая производство CVD-графена — высококачественной графеновой пленки толщиной в один атом углерода, получаемого методом химического газофазного осаждения (от англ. CVD — chemical vapor deposition). Именно такой чистый монослойный графен применяют для создания нового поколения электронных и биомедицинских устройств: транзисторов, аккумуляторов, фотодетекторов, гибких дисплеев, био- и газосенсоров и т. д. Специалистами Русграфена разработана уникальная технология экспресс-синтеза CVD-графена без использования взрывоопасных газов, ставшая основой для создания компактной, безопасной и энергоэффективной установки по производству графена Graphene Submarine 2.0.

© www.rusgraphene.ru

Установку по синтезу графена методом химического газофазного осаждения Graphene Submarine 2.0.

Компания «Русграфен» также производит графеновые микрочастицы в виде порошка и суспензии, которые активно применяются для улучшения свойств композитных материалов, функциональных покрытий, технических масел, пластмасс, красок, тканей, бетона и т. д. В научно-производственном фокусе внимания компании находятся и другие перспективные двумерные материалы, способные, наряду с графеном, совершить революционные изменения в промышленности.

Расширение сотрудничества и ускорение развития

Сегодня НПК «Русграфен» сотрудничает с более чем 30 организациями, среди которых ведущие университеты, научные центы и технологические компании. Вместе со своими партнерами Русграфен ищет и находит способы применения удивительных свойства графена для создания инноваций.

Наша формула успеха — проведение НИОКР мирового уровня и формирование делового сообщества из ученых, инженеров и предпринимателей — лидеров графеновой индустрии будущего.