Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новый молочный цех открылся в Алтайском крае

В селе Смоленское Бийского района Алтайского края на днях начал работать новый молочный цех.

©Видео с youtube.com
Источник: https://vesti22.tv/news/v-smolenskom-zarabotal-molokozavod/

переработка молока , Алтайский край
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,