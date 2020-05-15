Новый молочный цех открылся в Алтайском крае
В селе Смоленское Бийского района Алтайского края на днях начал работать новый молочный цех.
©Видео с youtube.com
Читайте также...
- Компания «Алтайская буренка» запустила производство рассольных сыров
- «Барнаульский молочный комбинат» завершил I этап реконструкции сыродельного завода
- Два алтайских маслосырзавода возобновили производство после модернизации
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!