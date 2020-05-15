Новый госпиталь Минобороны в Калининграде готов принять пациентов

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В Калининграде открылся многофунциональный медицинский центр: учреждение начало работу сегодня, 15 мая, на базе 1409 Военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации.

Новый центр позволит обеспечить медицинской помощью до 200 пациентов в месяц, как из числа военнослужащих, так и гражданского населения. При необходимости число коек может быть увеличено на 30%.

Центр оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, аппаратом экстракорпоральной мембранной оксигенации и другим современным медицинским оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь на самом современном уровне. Всего было поставлено более полутора тысяч единиц специального медицинского оборудования. В составе центра предусмотрено десять реанимационных мест.

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Новый многофункциональный центр занимает площадь 6467 м2. Проект типовой. Это одноэтажное здание из металлического каркаса с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей, плоской кровлей для оказания специализированной лечебно-диагностической помощи людям с инфекционными заболеваниями. Вокруг нового корпуса сделан круговой проезд с местами для высадки пациентов.

В госпитале создан необходимый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Штат центра, включающий 130 должностей, в том числе 27 врачей, укомплектован на 100%. Все врачи прошли дополнительную подготовку в Военно-медицинской академии.

Медицинский центр был возведен специалистами военного ведомства за 56 суток. Он строился с середины марта, работы на объекте велись круглосуточно и без выходных. В три смены на нем были задействованы более 500 строителей и свыше ста единиц различной строительной техники.

К возведению объекта привлекали местных субподрядчиков. Строительные материалы, стеновые панели, пластиковые окна, двери и оборудование — рентген-установки, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ — доставлялись морем кораблями Балтийского флота и бортами военной авиации из Ленинградской области. Самолеты Ил-76 с аэродрома в городе Пушкин транспортировали более двухсот тонн грузов, необходимых для возведения центра. Морским транспортом в Калининградскую область завезли автокраны, экскаваторы, самосвалы и грузовики с заготовками для металлических конструкций. Других вариантов доставки не было, регион закрыт, наземным транспортом через границы везти долго.

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https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/27130/4217981/