В Новокузнецк прибыла первая партия трамваев производства УКВЗ

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В Новокузнецк прибыла первая партия новых трамваев — три вагона производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, с которым администрация города ранее заключила контракт на поставку девяти новых вагонов.

Современные экспериментальные модели 71-623-04 с низким уровнем пола в районе накопительной площадки средней двери — обновленная модификация 623-ей модели, сделанная специально для Новокузнецка. Город первый за Уралом приобрёл такие вагоны.

Они имеют обновленную переднюю и заднюю маску, оборудованы системой кондиционирования воздуха, USB-зарядниками для гаджетов, Wi-Fi и современным медиакомплексом с дополнительным функционалом для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан.

Все вагоны будут брендированы в стилистике 300-летия Кузбасса. После сборки, окончательной настройки систем и постановки на учет новые трамваи выйдут на линию.

Поставка следующей партии запланирована на июнь текущего года, в нее должны войти двухсекционные полностью низкопольные трамвайные вагоны модели 71-142 «Кузбасс». Новокузнецк станет первым городом, куда поступят такие трамваи.