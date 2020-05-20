На «Красном Сормове» прошла церемония закладки пяти краболовов

© krsormovo.nnov.ru

На заводе «Красное Сормово» (входит в ОСК) состоялась церемония закладки килей пяти краболовных судов проекта КСП01 для «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума». Нижегородское предприятие впервые построит суда рыбопромыслового флота.

Сегодня, 20 мая 2020 года, в цеху корпусного производства ПАО «Завод «Красное Сормово» прошла церемония закладки серии из пяти краболовных судов проекта КСП01, которую верфь строит для компаний-участниц НП «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» (СЗРК).

«Строительство такого непростого с технологической точки зрения проекта — новая амбициозная задача для нашего завода, — рассказал журналистам генеральный директор ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаил Першин. — Я уверен, что мы справимся с этим заказом. Тем более, как показала практика, наш завод, несмотря на непростую текущая ситуацию в мире, продолжает работать в условиях режима повышенной готовности, спускать и сдавать суда своим заказчикам».

В формате онлайн-видоесвязи в мероприятии также приняли участие представители заказчиков и проектанта. Как отметил исполнительный директор НП «СЗРК» Николай Несветов, завод «Красное Сормово» является проверенным и надежным предприятием, которому можно доверять строительство самых непростых проектов.

«Мы вели переговоры с разными предприятиями, но остановились на нижегородском заводе, — отмечает Николай Несветов. — «Красное Сормово» — один из лучших судостроительных заводов России. Я бы сказал — бриллиант в короне ОСК, поэтому мы очень надеемся на завод и на всю команду».

Согласно заключенным в начале текущего года соглашениям с ООО «Альфа трейд», ООО «Карапакс», ООО «ФРОСТЕР» и ООО «Эта-трейд» нижегородское предприятие обязуется построить суда в срок до ноября 2024 года. Передача готовых судов будет осуществлена в следующем порядке: первое судно — в 2023 году, четыре последующих — в 2024 году.

Технические характеристики проекта КСП01

Краболов-процессор проекта КСП01 представляет собой судно полного цикла, предназначенного для промысла краба различных видов на глубинах от 20 до 400 м и производства замороженной продукции в море.

Оборудование судна предназначено для ловли и переработки до 60 т. камчатского краба в сутки.

длина наибольшая — 61,90 м

ширина — 15 м

максимальная осадка — 6,40 м

цистерны живого краба — 60 м

3морозильный грузовой трюм — 1000 м3

Класс Российского Морского Регистра Судоходства (РМРС): KM Ice3, AUT1, PMS, TMS, BWM(T) (REF) Fishing Vessel.

Районы эксплуатации: Северная Атлантика, включая Баренцево море, Норвежское море, Гренландское море и арктические моря.

Проект КСП01 разработан «Морским Инженерным Бюро — дизайн ¬ СПб».

© krsormovo.nnov.ru

© krsormovo.nnov.ru

© krsormovo.nnov.ru

© krsormovo.nnov.ru

© krsormovo.nnov.ru

© krsormovo.nnov.ru