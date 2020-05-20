Начались продажи нового низкопольного городского микроавтобуса «ГАЗель City»

фото: azgaz.ru © www.arms-expo.ru

Во всех дилерских центрах марки ГАЗ начались продажи новой модели микроавтобуса — «ГАЗель City». Отличительные особенности микроавтобуса — низкий уровень пола, накопительная площадка для пассажиров в центральной части салона, пневматическая система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь. Модель сконструирована в соответствии с требованиями программы «Доступная среда» и обеспечивает высокий уровень комфорта, в том числе — удобство входа и выхода для маломобильных пассажиров: людей с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей.

Горьковский автозавод начал продажи низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City», предназначенного для городских и корпоративных перевозок. Появление нового автобуса будет способствовать созданию дорожной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями передвижения, повысит мобильность людей с детскими колясками и в целом обеспечит высокий уровень комфорта для всех категорий пассажиров.

В конструкцию автомобиля заложены решения, обеспечивающие комфортабельный проезд для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями программы «Доступная среда». Это низкий уровень пола, просторная накопительная площадка в центральной части салона, на которой может разместиться инвалидная или детская коляска или багаж пассажиров, а также широкая двойная дверь с электроприводом.

В новой модели внедрена пневматическая подвеска, которая обеспечивает дополнительное понижение пола до уровня бордюра, создавая возможность удобного входа/выхода для пассажиров с детскими колясками, инвалидов, пожилых людей, пассажиров с тяжелым или объемным багажом, велосипедами или самокатами. Дополнительно предусмотрена откидная аппарель для въезда инвалидной или детской коляски в салон.

Автобус рассчитан на перевозку 22 пассажиров и имеет 17 сидячих (в том числе 3 откидных) и 5 стоячих мест. В автомобиле установлены удобные антивандальные сиденья и термопоглощающие стекла, обивка выполнена из легко моющихся материалов. Опционально машина может комплектоваться электронной системой информирования пассажиров (информационное табло, рейсоуказатели, автоинформатор с двумя динамиками, звукоусиливающее устройство с микрофоном), дополнительным отопителем, блокируемым дифференциалом заднего моста.

Место водителя отделено от пассажиров специальной перегородкой. При этом оно расположено так, что водитель легко может контролировать посадку и высадку пассажиров.

Конструктивные особенности «ГАЗель City» — оригинальная усиленная рама с понижением в центральной части, задний мост увеличенной грузоподъемности, эффективная тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех четырех колесах. Кузов автомобиля представляет из себя мощный силовой каркас из стальных труб, облицованный панелями из алюминиевых композитных материалов и стеклопластика. Применение пневматической подвески позволяет улучшить управляемость, снизить крены в поворотах и увеличить плавность хода.

Компактные размеры (длина автобуса — 6600 мм, ширина — 2510 мм) позволяют легко маневрировать на узких городских улицах или в плотном транспортном потоке. Минимальный радиус поворота составляет всего 7,2 м.

Оригинальные стилевые решения передней части микроавтобуса (капот и бамперная группа) делают автомобиль заметным и легко узнаваемым в городской среде. Новые светодиодные фары с повышенной светоотдачей обеспечивают высокий уровень освещенности в ночное время, при дождливой или туманной погоде.

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

фото: soyuzmash.ru © www.arms-expo.ru

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