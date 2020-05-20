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Агропром и пищевая промышленность

Посевные площади Московской области в этом году увеличились на 30 тысяч гектаров

 © msh.mosreg.ru

Всего в Подмосковье общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых составила в этом году 570 тыс га. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тыс га.

Пятёрка лидеров весенней посевной кампании:

— Зарайский городской округ, который уже посеял яровые зерновые культуры на площади 24,6 тыс. га и озимые на площади 16,8 тыс. га,

— Луховицкий — на 18,7 тыс. га,

— Серебряные Пруды — на 19,7 тыс. га,

— Дмитров — на 10,6 тыс. га,

— Ступино — на 8,1 тыс. га.

Планируемая урожайность по зерновым в этом году по Московской области планируется на 15-20% выше прошлого года. Конечно, если позволит погода.
Источник: https://msh.mosreg.ru/deyatelnost/m...hadi-moskovskoy-oblasti-v-etom-godu

Московская область , сельское хозяйство
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