Посевные площади Московской области в этом году увеличились на 30 тысяч гектаров
Всего в Подмосковье общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых составила в этом году 570 тыс га. По сравнению с прошлым годом посевные площади увеличились на 30 тыс га.
Пятёрка лидеров весенней посевной кампании:
— Зарайский городской округ, который уже посеял яровые зерновые культуры на площади 24,6 тыс. га и озимые на площади 16,8 тыс. га,
— Луховицкий — на 18,7 тыс. га,
— Серебряные Пруды — на 19,7 тыс. га,
— Дмитров — на 10,6 тыс. га,
— Ступино — на 8,1 тыс. га.
Планируемая урожайность по зерновым в этом году по Московской области планируется на 15-20% выше прошлого года. Конечно, если позволит погода.
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