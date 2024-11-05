В Московской области открыли крупный завод по производству сыров

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В Ленинском округе открылся завод «Рота-Агро» по производству премиальных сортов сыра.

В 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации этого крупного проекта в сфере импортозамещения. Инвестиции составили более 1,5 млрд рублей. На заводе сейчас работают 55 человек, а с выходом на проектную мощность персонал составит 200 сотрудников.

Предприятие построено на территории индустриального парка «Горки-1» и стало его якорным резидентом. На площади свыше 6 тыс. кв. м разместились цеха приемки и пастеризации молока, производства сыров, лаборатория биологической безопасности, климатические камеры созревания и просторные сырохранилища. Предприятие оснащено новейшим, в том числе, отечественным оборудованием. Ежегодно здесь планируют выпускать до 5 тыс. тонн сыра.

Энтузиаст, который берется за масштабную задачу, всегда нуждается в команде. И Алла Георгиевна говорит, что у нее есть дружный молодой профессиональный коллектив. Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Сделать предприятие полного цикла — от производства молока до высококачественных сыров — заслуживает уважения. Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству сыра. Когда-то давно было нормой импортировать эту продукцию из Франции, Швейцарии, Италии и удивляться её качеству. А сегодня уже наши предприятия делают всю линейку сыров, в том числе, самых популярных.

«Рота-Агро» — один из крупнейших производителей молока в Московской области. В его структуре несколько сельхозпредприятий, занимающихся молочным животноводством, растениеводством и производством сыра: «Совхоз «Архангельский», «Татищево», «Таширово», «Совхоз Веселевский», «Рота-Агро Благовещенье».

«Открытие этого завода — судьбоносносный момент для нас. Мы закрываем производственный цикл, который начали выстраивать в 2016 году. Наш агрохолдинг на сегодняшний день обрабатывает порядка 10 000 га, большая часть из которых отведена под выращивание кормовых культур. На молочных фермах содержится 5000 коров голштино-фризской и айрширской породы, а также 500 голов молочных овец французской породы лакон, — рассказала Алла Налча (Саблина). — Сейчас нам важно выйти на проектную мощность завода в Ленинском округе. А в перспективе будем расширять линейку премиального сыра — промышленный подход к производству дает возможность и качество продукции сохранить, и доступную цену покупателю предоставить. В будущем запустим также отдельное производство сыров с голубой плесенью. В планах — открытие цеха по выпуску масла».

Агропромышленный комплекс «Рота-Агро» владеет технологиями сыроварения, позволяющими делать мягкие, полутвердые, а также уникальные твердые и сверхтвердые сорта со сроком созревания до трех лет. Все сыры на новом заводе изготавливают из молока собственного производства, которое доставляют из животноводческого комплекса «Рота-Агро Благовещенье» дважды в сутки — после утренней и вечерней дойки.

Молоковозы, заезжая на территорию завода, проходят тщательную санитарную обработку. Каждая партия молока исследуется в лаборатории и только после положительного заключения осуществляется приемка сырья. Сразу же, как молоко попадает на предприятие, оно больше не контактирует с окружающей средой — все процессы проходят изолированно внутри оборудования под контролем автоматики. Это полностью исключает человеческий фактор в технологическом процессе и сохраняет гигиенические свойства сырья на высочайшем уровне.

Благодаря инновационным решениям отечественных проектировщиков и конструкторов на одной производственной площадке находятся два цеха: твердых сортов и сортов с благородной плесенью. В этом особенность завода.

«Наше предприятие полностью сконструировано российскими специалистами. Оно достаточно уникальное, поскольку всё работает в автоматическом режиме, участие человека минимизировано. Мы будем производить порядка 12 тонн крафтового сыра в сутки — это прославленные сорта, которые делают во Франции, Италии, Германии. Наша продукция ни в чем не будет им уступать, а, по мнению специалистов, в чем-то даже превосходить», — рассказал директор завода премиальных сыров «Рота-Агро» Дмитрий Марченко.

Гордость предприятия — сыр из овечьего молока «Резерв», который получил золотую медаль «Лучшие сыры России». Еще один известный сорт — победитель международного конкурса «Cheese open 2024» сыр «Монтарино микс». В числе других твердых и полутвердых видов — «Пикантин», «Латтерия», «Да ля гротт» и «Монтарино». Кроме того, сейчас осваивается технология производства «Маасдама».

Что касается мягких сортов, то «Рота-Агро» будет выпускать сыры «Бюш», «Бюш Гурмэ», «Гранд Крем», «Сан Блю», «Блю Лакон» и знаменитый камамбер с белой благородной плесенью — в 2021-м году он был признан лучшим сыром России и получил золотую медаль за качество на международной выставке World food.

«Камамбер готовится быстро — от начала производства до упаковки проходит 10 суток. Этот сыр очень капризный, нежный, он сравним с новорожденным ребенком, поэтому требует особого, я бы сказала, материнского к себе отношения. Не случайно в цехе, где его делают, работают в основном женщины. Самое важное для камамбера — создание уникального микроклимата, в котором сочетается температура, влажность, воздухообмен, — рассказала главный технолог завода Татьяна Катаева. — Твердые сыры — совсем другая история. Здесь результат труда можно увидеть только через несколько месяцев или даже лет. Главное в производстве — исполнение всех технологических параметров. Работа должна быть быстрая, слаженная, конкретная. В цехе твердых сыров у нас работают только мужчины».

За 10 лет производство сыра в Подмосковье выросло почти в 3 раза — с 56 тыс. тонн до 154 тыс. тонн. Сегодня каждый пятый килограмм в стране делают в Московской области. С 2021 года регион удерживает первое место в России по производству сыра. За 9 месяцев этого года произведено уже почти 130 000 тонн.

В агропарке «Сырная Долина» в Дмитрове успешно работает компания «Сыровар», которая специализируется на твердых сортах и производит более 5 тысяч тонн продукции в год. В 2025 году в сырном кластере планирует запустить производство компания «Звезда Подмосковья» (проектная мощность 4 500 тонн в год), а в 2026-м — «Продмол» (8 тыс. тонн).

В числе лидеров Подмосковья также — «Озерецкий молочный комбинат» (Дмитров), «Сыр&Beer» (Королев), «Хохланд Руссланд» (Раменское), Истринская сыроварня Олега Сироты.

Московская область занимает первое место в стране и по экспорту — это в основном плавленые, молодые, голубые сыры. Продукция имеет спрос в таких странах, как Казахстан, Узбекистан, Белоруссия.

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