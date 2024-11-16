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Kотенко Cергей 16 ноября 2024, 15:15 Агропром и пищевая промышленность

6 тысяч гектаров неиспользованных земель ввели в оборот подмосковные аграрии в 2024 году

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 © msh.mosreg.ru

В Московской области продолжается кампания по вовлечению в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых по назначению более 5 лет земельных участков. Так, с начала года аграрии региона ввели свыше 6,1 тысяч гектаров земли.

В Минсельхозпрод Московской области сообщили, что 5 предприятий региона лидируют по вовлечению залежных более 5 лет земель в оборот:

— с начала года К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело около 653 гектаров в городском округе Шаховская,

— ООО «РусМилк» — более 588 гектаров в Воскресенске,

— ООО «Рассвет-Авангард» — свыше 380 гектаров в Волоколамске,

— ООО «Агроинтех» — порядка 326 гектаров в Можайске,

— ООО «СПК им. Ленина» — 272 гектара в Луховицах.

Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% затрат.

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Источник: https://msh.mosreg.ru/sobytiya/novo...vveli-v-oborot-podmoskovnye-agrarii

сельское хозяйство, Московская область
  • Нет аватара mlakt
    16.11.2423:09:53

    Ну, наверное кОмпания))) И для московской области 6 тыс га — это вообще ни о чём))) 200 — 400 га, конечно есть чем гордится! Ахахахах! На лиха беда начала))) Надо когда-то и начинать) В добрый путь! Ударили по бездорожью, ударим и по…

    #1292537
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      17.11.2405:18:34

      Надо когда-то и начинать)

      Начинать? Каждый год в Подмосковье по 10 тыс. гектаров поднимают. И этот год не станет исключением.

      Отредактировано: Kотенко Cергей~10:11 17.11.24
      #1292540
    • Нет аватара Exegen
      17.11.2410:56:04

      Не наверно, а всё верно написано.

      С Москвами-то всё понятно, что там по Сибири и Дальнему Востоку?)

      #1292543
      • Нет аватара Siver63
        18.11.2412:40:15

        В Подмосковье уже лет 10 как процесс идет. В вот Владимирская, Ивановская, Ярославская области вопрос.

        #1292568
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