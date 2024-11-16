6 тысяч гектаров неиспользованных земель ввели в оборот подмосковные аграрии в 2024 году

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В Московской области продолжается кампания по вовлечению в сельскохозяйственный оборот залежных и неиспользуемых по назначению более 5 лет земельных участков. Так, с начала года аграрии региона ввели свыше 6,1 тысяч гектаров земли.

В Минсельхозпрод Московской области сообщили, что 5 предприятий региона лидируют по вовлечению залежных более 5 лет земель в оборот:

— с начала года К(Ф)Х «Агроэкоинвест» ввело около 653 гектаров в городском округе Шаховская,

— ООО «РусМилк» — более 588 гектаров в Воскресенске,

— ООО «Рассвет-Авангард» — свыше 380 гектаров в Волоколамске,

— ООО «Агроинтех» — порядка 326 гектаров в Можайске,

— ООО «СПК им. Ленина» — 272 гектара в Луховицах.

Регион оказывает меры поддержки аграриям, например, субсидия на проведение культуртехнических мероприятий позволяет возместить до 50% затрат.

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