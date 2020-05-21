Два новых КАМАЗа «попались» на испытаниях

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КАМАЗ проводит дорожные испытания двух перспективных моделей техники — четырехосного самосвала поколения K5 и автобуса среднего класса НефАЗ.

Самосвалы поколения K5 завод представил в декабре 2019 года, тогда показали два варианта — с колесной формулой 6×4 и 6×6. Но оказывается, в гамме новой генерации камских большегрузов будет и самосвал 8×4 — именно его и сфотографировали на этот раз в Челнах.

Главные особенности K5 — это кабина от современных Mercedes-Benz и новый турбодизель КАМАЗ Р6, разработанный совместно с Liebherr. В спецификации для самосвала ширина новой кабины уменьшена относительно тягача на 200 мм, то есть составляет 2300 мм, а не 2500. Иными словами, она унифицирована со «строительным» семейством Mercedes-Benz Arocs.

Как пишет челнинский сайт, «четырехосник» носит индекс КАМАЗ-65951. Он имеет колесную формулу 8×4, то есть ведущие — два задних моста. Традиционно для самосвалов такой компоновки управляемой является не только передняя ось, но и вторая. При повороте руля поворачиваются колеса сразу обеих передних осей автомобиля, что уменьшает радиус поворота и улучшает маневренность самосвала.

Что касается автобуса, это НефАЗ-4299-30-52, его демонстрационный образец показывали на выставке «Комтранс-2019» в Москве. Это полунизкопольная модель, то есть у ее передней и средней дверей нет ступенек, что облегчает посадку маломобильных групп населения и женщин с детскими колясками. Пол в задней части приподнят, поскольку машина оснащена обычным, а не портальным мостом, то здесь на входе есть ступеньки. Автобус оснащен дизельным двигателем Cummins мощностью 185 л.с., который сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Allison. Нефтекамский автозавод входит в состав КАМАЗа.

https://s.auto.drom.ru/i24245/pubs/4/78599/3522191.jpg © s.auto.drom.ru

Новые машины должны начать производить в 2021-2022 годах.

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