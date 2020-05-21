ZALA AERO разработала новое универсальное беспилотное воздушное судно конвертоплан ZALA 421-16EV

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Новый беспилотный комплекс ZALA 421-16EV HD отличается уникальной адаптивной системой использования аэродинамических свойств БВС во всех режимах полетах. Комплекс сочетает в себе последние научно-технические разработки компании — он транслирует видеопоток в HD формате (1280*720), что позволяет оператору наземной станции в мельчайших деталях рассмотреть потоковое видеоизображение.

БВС ZALA 421-16EV создан по типу «конвертоплана» — гибрида БВС самолетного и вертолетного типа. Уникальным преимуществом именной этой модели является возможность вертикального взлета-посадки, осуществляемого в полностью автоматическом режиме. А дублирующиеся системы безопасности делают эту модель очень надежной.До выпуска в серийное производство комплекс уже прошел как заводские испытания, так и успешно проявил себя в полевых условиях, чем зарекомендовал себя для представителей компаний топливно-энергетического комплекса.

Модель БВС ZALA 421-16EV имеет практически безграничные возможности и предоставляет огромный потенциал для мониторинга и аэрофотосъемки любых труднодоступных мест и площадных объектов. БВС прост в эксплуатации, имеет легкий вес, может находиться в воздухе 2 часа, при этом имея крейсерскую скорость до 110 км\ч, но основным преимуществом отсутствие необходимости запуска БВС с катапульты и специально оборудованной площадки для запуска и посадки.Сочетание уникальных преимуществ беспилотного воздушного судна как вертолетного, так и самолетного типа, делает БВС ZALA 421-16EV представителем новой эры в развитии беспилотной авиационной техники.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Yu1VPh6warU