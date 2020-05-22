Началась модернизация на кузнечном заводе КАМАЗ

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В 2020-2021 годах кузнечный завод реализует подпроекты глобального проекта «Увеличение мощностей передних осей для перспективных автомобилей КАМАЗ», направленные на освоение качественных поковок мостов. В рамках проекта с 1 апреля началась частичная модернизация комплексной автоматической линии 021 по производству балки передней оси, которая была установлена в 1977 году в кузнечно-прессовом корпусе № 3.

По словам главного инженера кузнечного завода «КАМАЗа» Гамира Мухаметзянова, за эти годы удалось сохранить все основные технологические возможности кузнечного завода на базе применения технологий автоматических линий и комплексов. «Но сегодня этого уже недостаточно. Наглядный тому пример — освоенная в 2018 году в рамках камазовского проекта „Мосты“ балка передней оси 6580-3001010. Она стала уникальной по своим габаритам и массе. Поэтому уже тогда потребовался целый ряд технологических решений при подготовке производства и переделка всех транспортных узлов. Стало очевидным, что существующих технологических возможностей для производства качественной продукции уже недостаточно», — пояснил Гамир Мухаметзянов.

Автоматическая линия 021 по производству балки передней оси представляет собой законченный технологический цикл. Помимо ковочной линии в её состав входит термофинишный участок, где поковки проходят термообработку, дробеочистку, магнитно-люминесцентный контроль и проверку геометрии и твёрдости. Сегодня на ней серийно выпускаются четыре типа балок передней оси (БПО): 5320, 6520, автобусная 6252 и 6580, применяемая в автомобилях большой грузоподъёмности. Нынешняя модернизация частичная. Она коснётся лишь нескольких составляющих ковочной линии: термических агрегатов и подвесного толкающего конвейера (ПТК), а также установки индукционного нагрева заготовок для круга 130 мм под штамповку поковки 6580-3001010.

Печи, которые будут устанавливаться в ходе модернизации, проектируются и изготавливаются в полном соответствии с современными требованиями к параметрам нагревательного оборудования, действующим в ведущих странах мира. Это обеспечивает минимальные затраты газа и электроэнергии на термообработку, автоматизацию процесса термообработки, низкие затраты на техобслуживание. Печи будут оснащены современной системой диспетчерского управления и сбора данных на базе ПК. Предусмотрена интеграция системы в информационную сеть предприятия, что даст возможность дистанционного контроля всего процесса.

Параллельно ведётся модернизация ПТК. В ходе работ будет произведена полная замена отслуживших срок приводных, натяжных станций, цепей, поворотов, передающих устройств. За счёт замены электрооборудования и системы управления на современную, с управлением от контроллера, с визуализацией работы конвейера и его устройств, появится возможность отслеживать исправность линии. «К сегодняшним работам готовились заранее, поэтому сделан необходимый задел поковок на четыре месяца — именно столько времени необходимо, — отметил Гамир Мухаметзянов. — В комплексе частичная модернизация линии 021 позволит создать высокотехнологичное производство поковок». Уже в августе кузнечный завод сможет выпускать поковки с нагрузкой на ось до 9,5 тонны более стабильного качества.