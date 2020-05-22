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Экспорт

«Атоммаш» отгрузил первое оборудование для АЭС «Аккую»

 © clck.ru

Волгодонский филиал АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) изготовил и отгрузил закладные детали парогенератора для первого блока АЭС «Аккую».

Основные крупногабаритные элементы поставки — деталь закладная и плита опорная. Масса всех частей — более 130 тонн. В общей сложности отгружено 35 мест.

Поставка изделий осуществляется автомобильным транспортом. В общей сложности — 8 транспортных единиц. Общий путь составит около 2500 км.

Закладные детали — металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые (закладываемые) в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно-монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями зданий (сооружений).

АЭС «Аккую» — первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС «Аккую» включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторами типа ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. На сегодняшний день проект полностью финансируется российской стороной. Сооружение АЭС «Аккую» — первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate — «Строй-Владей-Эксплуатируй».
Источник: https://clck.ru/NbBGT

атоммаш, экспорт, аккую
  • Нет аватара nabludatel71
    22.05.2011:38:49

    Поставка изделий осуществляется автомобильным транспортом… Общий путь составит около 2500 км.

    Надо же! Если бы меня спросили, я бы решил, что морем повезут.

    Я так понимаю, что 2500 км — значит через Кавказ повезут.

    #1198618
    • slav262 slav262
      22.05.2011:52:18

      Думаю маршрут такой

       © Фото из открытых источников

       © Фото из открытых источников

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      #1198621
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