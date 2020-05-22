Первая партия новых троллейбусов «Адмирал» отправилась в Санкт-Петербург

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Пять новых троллейбусов «Адмирал 6281», произведенные на Энгельсском заводе электрического транспорта компании «ПК Транспортные системы», прошли все необходимые тестовые испытания, финальную отладку систем жизнеобеспечения и отправились в Санкт-Петербург, где в ближайшее время начнут курсировать по улицам города.

«Первые пять современных низкопольных троллейбусов „Адмирал 6281“ отправились в Санкт-Петербург, и очень скоро жители Северной столицы смогут насладиться высоким уровнем комфорта, который обеспечивает наша техника, — комментирует генеральный директор ООО „ПК Транспортные системы“ Александр Дубровкин. — Очень скоро будет готова уже следующая партия новых троллейбусов».

Энгельсский завод электрического транспорта компании «ПК Транспортные системы» возобновил хозяйственную деятельность 7 апреля 2020 года, приостановленную ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции и на основании действия указа президента РФ от 02.04.2020 № 239, ограничивающего работу основных хозяйствующих субъектов во всех регионах страны. Предприятие вошло в список системообразующих организаций Саратовской области, как оказывающее существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе.

В феврале 2020 года «ПК Транспортные системы» выиграла конкурс на поставку 87 троллейбусов «Адмирал 6281» в Санкт-Петербург.

«Адмирал 6281» — это обновленный 100% низкопольный троллейбус, созданный с учётом требований эксплуатации в современных городах: здесь три широких дверных проёма, просторные накопительные площадки, современный дизайн, эргономичный светлый салон. В троллейбусе «Адмирал 6281» использованы лучшие разработки «ПК Транспортные системы», применяемые в производстве трамваев: обзорность, эргономичность, видеоконтроль посадки-высадки пассажиров, мониторинг дорожной ситуации — все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров. Также в троллейбусе предусмотрены климат-контроль и оборудование для пассажиров с ограниченными возможностями. Кроме этого, модель отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость — 96 человек с наличием 33 сидячих мест. Доля отечественных комплектующих в новой модели составляет 80%. Максимальная конструктивная скорость— 70 км/ч. Первая презентация инновационного троллейбуса нового поколения «Адмирал 6281» состоялась 20 февраля 2020 года на Энгельсском заводе электрического транспорта.