В Каякентском районе Дагестана перевыполнен план по весенней закладке виноградников

© mcx.ru

В Каякентском районе продолжаются весенние полевые работы. На территории муниципалитета идет посадка сельскохозяйственных культур, продолжается сезонные работы на виноградниках, также завершилась окотная кампания.

На сегодняшний день в районе яровыми культурами засеяна площадь 600 га. При этом всего аграриями планируется засеять 1519 га. Кроме того, на площади 66 га уже посажены молодые виноградники. По этому показателю сельхозпроизводители района уже перевыполнили план на 3 га.

В муниципалитете подошла к концу окотная кампания. Местными животноводами получено 9485 голов приплода, в расчете на 100 овцематок — 94 ягнят. При этом общая численность поголовья мелкого рогатого скота в районе составляет 17 637.