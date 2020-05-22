Подмосковная фабрика стала самым крупным производителем медицинских масок в России
Сейчас в Подмосковье работают 11 заводов, которые выпускают медицинские маски. Фабрика «Нетканые материалы» в г. Бронницы стала крупнейшим в стране заводом по производству медицинских масок. Производство масок здесь запустили в начале этого месяца.
На данный момент специалисты предприятия изготавливают до 3 млн медицинских масок в сутки, которые поставляются в государственные учреждения региона: аптеки и больницы.
Площадь предприятия составляет 4 тысячи квадратных метров. Здесь расположены три основных производственных участка — комплектация, сборка, фасовка и упаковка.
Всего за две недели предприятие смогло в разы нарастить производство, а количество персонала увеличили с 65 до 690 человек. Через месяц создадут еще 160 рабочих мест, при этом производственная мощность возрастет до 5 млн масок в сутки. В дальнейших планах — выпускать ежедневно 20 млн защитных средств.
«В начале мы производили порядка 10 тысяч масок. По мере поступления оборудования увеличивалась и производительность. У нас есть отдел контроля качества. Прежде, чем маска попадает в упаковку и уезжает на прилавки, мы ее тщательно проверяем», — подчеркнул гендиректор предприятия Алексей Ческидов.
Большинство сотрудников фабрики являются жителями Бронниц. Из-за эпидемии они потеряли работу в Москве, но смогли трудоустроиться на предприятие вблизи от дома.
Читайте также...
- Global Health Care запустила в Подмосковье производство БАДов за 500 млн рублей
- Производство гидроизоляционных материалов открыто в Подмосковье
- Новый шлюз в Белоомуте заменил старый
22.05.2019:19:30