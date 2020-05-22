Подмосковная фабрика стала самым крупным производителем медицинских масок в России

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Сейчас в Подмосковье работают 11 заводов, которые выпускают медицинские маски. Фабрика «Нетканые материалы» в г. Бронницы стала крупнейшим в стране заводом по производству медицинских масок. Производство масок здесь запустили в начале этого месяца.

На данный момент специалисты предприятия изготавливают до 3 млн медицинских масок в сутки, которые поставляются в государственные учреждения региона: аптеки и больницы.

Площадь предприятия составляет 4 тысячи квадратных метров. Здесь расположены три основных производственных участка — комплектация, сборка, фасовка и упаковка.

Всего за две недели предприятие смогло в разы нарастить производство, а количество персонала увеличили с 65 до 690 человек. Через месяц создадут еще 160 рабочих мест, при этом производственная мощность возрастет до 5 млн масок в сутки. В дальнейших планах — выпускать ежедневно 20 млн защитных средств.

«В начале мы производили порядка 10 тысяч масок. По мере поступления оборудования увеличивалась и производительность. У нас есть отдел контроля качества. Прежде, чем маска попадает в упаковку и уезжает на прилавки, мы ее тщательно проверяем», — подчеркнул гендиректор предприятия Алексей Ческидов.

Большинство сотрудников фабрики являются жителями Бронниц. Из-за эпидемии они потеряли работу в Москве, но смогли трудоустроиться на предприятие вблизи от дома.

© riamo.ru

© riamo.ru

© riamo.ru