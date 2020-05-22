Производственная линия цинкования трубы запущена на рязанском «Точинвест Цинк»

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ООО «Точинвест Цинк» (Рязань, входит в ГК «Точинвест») запустило модернизированную линию цинкования трубы и новую ванну цинкования.

Финансовая поддержка в размере 25,2 млн рублей, которую предприятие получило от фонда развития промышленности Рязанской области, позволила ООО «успешно реализовать два проекта», отмечается в пресс-релизе предприятия.

Была значительно модернизирована автоматическая линия цинковая трубы, что позволит увеличить ассортимент производственной линейки — на 30% и производительность — до 2 тыс. тонн в месяц. Достичь этого предприятие теперь может за счет принципиально новой технологии погружения в расплав безшнекового типа, что позволит снизить процент брака из-за деформации металла.

Кроме того на предприятии были установлены плавильные печи для переработки цинкосодержащих отходов, тем самым, снизилась зависимость предприятия от поставщиков цинка, отмечает пресс-служба.

ООО «Точинвест Цинк» работает в сфере производства дорожных металлоконструкций и продукции дорожной инфраструктуры. Продукция компании широко используется в Рязанской области в реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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