НИПК «Электрон» представила российский томограф в модуле для экспресс-диагностики пациентов

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21 мая на территории собственной производственной площадки компания впервые представила свою новую уникальную на сегодняшний день разработку. Премьера нового отечественного продукта состоялась в формате технологической презентации. Процесс создания МТР от проектирования до ввода в эксплуатацию длился около двух месяцев. На сегодняшний день производственные мощности НИПК «Электрон» позволяют выпускать порядка восьми модулей в неделю. Компания планирует запустить в производство около 40 единиц оборудования.

МТР — это оптимальное решение как с точки зрения предоставляемых диагностических возможностей, так и скорости монтажа, запуска в эксплуатацию. Состоит из блок-модуля для размещения оборудования и отечественного 64-срезового компьютерного томографа. НИПК «Электрон» выпускает компьютерные томографы на территории РФ с 2010 года. Согласно временным методическим рекомендациям «Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», разработанным Министерством здравоохранения РФ, в качестве основного рекомендованного метода диагностики при поступлении пациентов с подозрением на COVID-19, а также для оценки динамики верифицированной пневмонии применяется компьютерная томография органов грудной клетки.

Одна из ключевых особенностей модуля состоит в том, что он доставляется на автомобильном прицепе, устанавливается на территории лечебного учреждения и подключается к коммуникациям легко и просто. Удобство заключается в возможности эксплуатации КТ без затрат на ремонт кабинета и подготовку помещения. Время развертывания модуля — всего несколько часов. При необходимости местоположение такого кабинета КТ можно изменить. Внутри блок-модуля размещено все необходимое для функционирования обособленного подразделения КТ-диагностики с требуемыми коммуникациями и системами жизнеобеспечения. Кроме того, существует возможность соединить модуль с основным зданием ЛПУ и в дальнейшем использовать его как постоянный кабинет компьютерной томографии.

Существенным преимуществом МТР в условиях работы с COVID-19 является минимизация риска инфицирования пациентов и медперсонала за счет оснащения оборудования современными системами дезинфекции и вентиляции помещений (процедурной, комнат для переодевания), которые в автоматическом режиме производят их обеззараживание и полную замену объема воздуха после каждого пациента. Среднее время на подготовку помещений перед следующим пациентом составляет не более 3 минут, позволяя значительно сократить очередь пациентов, ожидающих проведения диагностики.

Для обеспечения полноценного функционирования всех систем МТР и поддержания комфортных условий работы медперсонала внутри него встроены современные инженерные решения: системы водоснабжения, видеонаблюдения и громкой связи, автоматической пожарной сигнализации, климат-контроля, а также источник бесперебойного питания 100 кВА для поддержания работы модуля на протяжении 10 мин в случае отключения электричества.

Для удобства работы врачей и оперативности обмена информацией, необходимой для установления диагноза, существует возможность сохранения и передачи полученных результатов исследований на существующую в ЛПУ систему хранения данных (PACS). Доступен функционал телемедицины для удаленного описания исследований.

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Основными преимуществами новой разработки НИПК «Электрон» являются: короткие сроки поставки; монтаж модуля всего за несколько часов; минимизация риска инфицирования за счет разделения потоков пациентов и отсутствия непосредственного контакта пациентов и медперсонала; инновационная система дезинфекции; высокая пропускная способность — до 12 пациентов в час при дезинфекции после каждого пациента.

Таким образом, реализация проекта имеет колоссальное значение в сегодняшних реалиях: помимо того, что МТР воплотил в себе последние достижения отечественных технологий и пожелания врачей в области функциональности, удобства управления, качества получаемого изображения, он также в условиях пандемии помогает медицинским работникам проводить оперативную диагностику на выявление коронавирусной инфекции и спасать жизни тысячам россиян. Важно отметить, что МТР является эффективным решением как во время, так и после окончания пандемии.

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