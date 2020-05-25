Российский завод выпустил новый низкорамный полуприцеп

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Немецко-российская компания Meusburger Новтрак из г. Великий Новгород, входящая в Ассоциацию «Росспецмаш», выпустила низкорамный полуприцеп ТР-473. Модель отличается маленьким углом заезда для техники.

На полуприцеп установлены аппарели двойного сложения с углом заезда в 9 градусов, на нём можно перевезти даже асфальтоукладчик. Перевозчик может эксплуатировать трал для транспортировки самых разнообразных грузов.

Грузоподъемность полуприцепа 53,5 т.

На трал установлены 12-тонные оси в усиленном исполнении. Первая ось подъёмная, управляется с кнопки, установленной как на самом полуприцепе, так и в кабине тягача. Четвертая ось подруливающая, управляется трением. А 4 манометра на каждую ось позволяют отслеживать нагрузки.

В комплектацию также входят разнообразные крепежные мульды, позволяющие надежно зафиксировать груз, а также фары дополнительного освещения.

Предусмотрены четыре ряда поперечных карманов для стоек 100×50, дополнительно три пары карманов в обвязке платформы для стоек 80×80. Для заезда на гусёк в комплектации предусмотрены стальные трапы.