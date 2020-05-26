АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск сурьмы, востребованной на мировом рынке

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В АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) запустили в эксплуатацию опытный участок по производству сурьмы марочной СУ-1 и СУ-2. Получены первые партии слитков, которые вскоре будут отгружены потребителю.

— Освоение технологии по выпуску сурьмы марочной — один из перспективных проектов АО «Уралэлектромедь». В первую очередь, он продиктован необходимостью комплексной переработки сырья и вторичных продуктов производства. Сырьем для нового вида продукции служат сурьмянистые шлаки филиала «Производство сплавов цветных металлов», которые образуются в процессе переработки свинцовых кеков. Таким образом, вовлекая шлаки в технологию, мы решаем, как минимум, три актуальные задачи. Во-первых, выпускаем продукт высокой чистоты и степени готовности. Во-вторых, выводим часть примесей из медного и свинцового производства. В-третьих, снижаем экологическую нагрузку на окружающую среду, — рассказал главный инженер Алексей Королёв.

Идея наладить выпуск чистой (без примесей) продукции возникла не на пустом месте. На предприятии уже производят сурьмяно-оловянный концентрат (черновую сурьму) с содержанием от 94 до 98%. Таким образом, получение сурьмы марочной — с содержанием 99% - стало логическим продолжением начатого.

Для реализации проекта на базе химико-металлургического цеха организован опытный участок. Специалисты исследовательского центра предложили соответствующую технологию, провели испытания в лабораторных и полупромышленных условиях. Затем на основе полученных результатов был разработан технологический регламент, а инженеры управления проектных работ продумали аппаратурную схему размещения оборудования.

Опытный участок оснастили поворотной тигельной печью, виброситом, дробильной установкой, а также комплексом газоочистки. Сюда на рафинирование будет поступать черновая сурьма. За одну восьмичасовую операцию в печи можно расплавить при температуре 800-900 градусов до 200 кг полуфабриката. Предприятие планирует получать до 185 тонн товарной сурьмы в год.