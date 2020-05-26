«Таурас-Феникс» поставил упаковочную линию для Алтайского сыроваренного завода

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«Таурас-Феникс», расположенный в Санкт-Петербурге, принял участие в создании линии для упаковки сыра «Моцарелла для пицы» Алтайского сыроваренного завода «Плавыч».

Упаковка Mozzarella per pizza осуществляется с помощью фасовочно-упаковочного комплекса, созданного на машиностроительном заводе «Таурас-Феникс». Весь процесс — от приготовления топпинга до его помещения в товарную упаковку — полностью автоматизирован и не требует дополнительного вмешательства со стороны персонала.

Mozzarella per pizza, которая — по отзывам как российских, так и европейских пиццайоло — ни в чем не уступает знаменитым итальянским сырам для пиццы. Особой популярностью среди мастеров по приготовлению пиццы пользуется Моцарелла в виде топпинга — сыра, уже натертого кубиками или соломкой. Сыр поставляется в прозрачной упаковке, позволяющей сразу оценить внешний вид продукта, а при запекании отлично плавится, создавая на пицце аппетитный «леопардовый» узор.Процесс упаковка начинается с подачи продукта в мультиголовочный дозатор. Специально для компании «Плавыч» «Таурас-Феникс» разработал Z-образный транспортер, данное решение было принято с учетом ограниченной высоты потолков производственного помещения.

Из автоматической тёрки нарезанный соломкой или кубиками сыр подается по транспортеру в мультиголовочный дозатор AMATA-KATE-210-RD.

Дозатор оснащен 10-ю весовыми карманами и специальным бункером синхронизации для фасовки тертого сыра. Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из рифленой нержавеющей стали. Это позволяет минимизировать площадь контакта с продуктом и препятствует его налипанию на оборудование.

Работая по принципу комбинационного дозирования, AMATA-KATE-210-RD обеспечивает высокую точность и производительность.

В зависимости от потребностей, порции по 200 и 300 г помещаются в пакеты с плоским дном, порции по 1 кг — в пакеты типа «подушка».

Оборудование оснащено специальной системой для упаковывания в среде инертного газа. Это позволяет увеличить срок хранения продукта без использования консервантов. Расфасованная в индивидуальную упаковку продукция по отводящему транспортеру подается на склад для последующей доставки потребителям.

Производитель подчеркивает, что оборудование «Таурас-Феникс» спроектировано в соответствии со всеми гигиеническими нормами и позволяет проводить мойку, чистку и санитарную обработку, что служит дополнительной гарантией высокого качества, отменных вкусовых свойств, свежести и безопасности Mozzarella per pizza, выпускаемого алтайскими сыроварами.

Завод «ТАУРАС-ФЕНИКС» расположен в Санкт-Петербурге. Производит упаковочное оборудование для пищевой промышленности.

Продукция завода позволяет решать как частные, так и комплексные задачи по оснащению предприятий пищевой, фармацевтической, химической отраслей фасовочно-упаковочным оборудованием. Ассортимент компании насчитывает более 150 моделей оборудования.