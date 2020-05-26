ЛУКОЙЛ завершил установку опорных блоков платформы жилого модуля месторождения им. В.И. ГРАЙФЕРА

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ПАО «ЛУКОЙЛ» завершило работы по установке в Каспийском море опорных блоков платформы жилого модуля (ПЖМ) месторождения им. В.И. Грайфера. В проведении морских операций было задействовано 110 человек и 9 единиц флота.

Строительство опорных блоков ПЖМ было завершено 20 марта 2020 года на заводе Галактика в г. Астрахань.

Объект транспортирован по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, затем установлен на участке работ в море. После балластировки и постановки на грунт опорные основания были закреплены 10-ю сваями длиной 56 м каждая и общей массой около 1700 т. По завершении работ проведено водолазное обследование установленного и закрепленного объекта.

Опорная часть ПЖМ, как и все каспийские платформы Компании, построена на судоверфях Астраханской области. Объект рассчитан на существенные ледовые воздействия, проектный срок его службы составляет 35 лет. При проектировании особое внимание уделено безопасности и экологичности.

Во второй половине текущего года намечена установка в море опорных блоков для ледостойкой стационарной платформы (ЛСП) месторождения, а в 2021 году — установка верхних строений ПЖМ и ЛСП на опорные блоки. Добычу на месторождении им. В.И. Грайфера планируется начать в 2022 году. Проектный уровень добычи составляет 1,2 млн тонн нефти в год.

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