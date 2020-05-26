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Производство

«Уральские локомотивы» начали выпускать электровозы с новой кабиной

 © sinara-group.com

На заводе «Уральские локомотивы» изготовили первый электровоз «Гранит» серии 2ЭС10 с новой кабиной. После успешного прохождения испытаний, запланированных на лето 2020 года, такая кабина будет устанавливаться на все электровозы данной серии и локомотивы серии 2ЭС7. Унификация кабины под разные серии электровозов обеспечит снижение себестоимости и повышение эффективности производства.

«Завод „Уральские локомотивы“, выпустив удачную и востребованную модель железнодорожной техники, всегда работает ее над усовершенствованием, — пояснил генеральный директор Олег Спаи. — Модульная кабина была спроектирована с учетом последних требований РЖД к „умному локомотиву“. Создание высокотехнологичной и современной техники — часть глобальной программы перехода к цифровой железной дороге. Программное обеспечение в новой кабине позволяет автоматизировать больший объем процессов и. повысить безопасность. В том числе в области передачи данных, реализованы такие технологии как система контроля действий машиниста, защита оборудования от недопустимых режимов эксплуатации. Кроме этого, в потенциал новой кабины заложены возможности, например, автоматизированного управления движением локомотива без участия машиниста на основе информации, поступающей по беспроводному каналу передачи данных».

Над проектом работали специалисты «Уральских локомотивов» и НПО «Горизонт», на базе которого универсальная кабина была изготовлена. При ее моделировании в конструктив были заложены технологические решения, позволяющие в дальнейшем интегрировать такое оснащение как, например, автоматическая прицепка к поезду и многое другое.

Значительные изменения были внесены в экстерьер и интерьер новой кабины. В соответствии с мировыми тенденциями дизайнеры поменяли форму прожектора и буферных фонарей. Внутри кабины также используются новые подходы к освещению с применением современных световых приборов. В новой кабине учтены эргономика пространства и комфорт машиниста.

В целях повышения безопасности работы локомотивных бригад зеркала заднего вида заменили на камеры видеонаблюдения, которые позволяют обеспечивать обзор не только самого электровоза, но и всего состава. Кроме того, на локомотив установили фронтальную камеру, обеспечивающую видимость мертвой зоны при трогании с места и видимость участка пути перед локомотивом при движении назад, что в свою очередь позволит в будущем снизить подготовительно-заключительное время на станции.

Видеосигнал с камер поступает на обновленный пульт машиниста и сенсорный монитор, что, в свою очередь, способствует более оперативному и высокоточному управлению машиной. Новая цифровая радиостанция будет обеспечивать не только радиообмен с другими локомотивами, диспетчерами и дежурными на станциях, но и позволит передавать технологическую информацию по защищенным каналам связи.

Ппри изготовлении модульной конструкции максимально используются оборудование и материалы отечественного производства.
Источник: https://www.sinara-group.com/media/...produce-locomotives-with-new-cabin/

Уральские локомотивы, РЖД, электровоз 2ЭС10
  • Нет аватара cokol161
    26.05.2014:36:06

    Я в восторге от дизайна, красота и брутальность, по русски приятный и злой в тот же момент, как военная техника наша например СУ-34 «утёнок» или Т-15 армата, лайк.

    Отредактировано: cokol161~14:37 26.05.20
    #1199123
  • DV DV
    26.05.2017:42:54

    Подписался на канал машиниста электровозов. Был в шоке от того, что там нет никаких элементарных условий для них. Ни туалета нормального, ни кухоньки нормальной, ни штатного спального места, ни душа, нихрена… Неужели сложно это решить? Установить небольшой бытовой стандартный модуль для людей. Там просто каменный век. Чтобы помыться — надо с бутылочкой встать между вагонами локомотива, какать надо в пакетик, потом его выпускают наружу… Это пипееец…

    #1199162
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