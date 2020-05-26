Волгоградский завод буровой техники возобновил работу после шестилетнего простоя
Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ), площадку которого выкупила ООО «Корпорация «Красный октябрь», возобновил работу после шестилетнего простоя. На данный момент запущен корпус № 1. Всего на территории ВЗБТ семь производственных корпусов и более 800 единиц оборудования — новый инвестор разработал программу поэтапных восстановительных работ.
На ВЗБТ приведены в нормативное состояние девять мостовых кранов, смонтированы дробеструйная, покрасочная и сушильная камеры, сварочные автоматы. Возрожденный завод уже выполняет первый заказ от буровой компании из Нового Уренгоя — предстоит сделать антикоррозийную обработку 500 тонн металлоконструкций. Цех № 1 может выпускать до 2 тыс. тонн изделий в месяц.
В настоящий момент на площадке трудятся 150 человек, набор продолжается.
Сегодня первый этап возрождения завода выполнен: сохранена площадка и оборудование, запущен в работу корпус № 1, получен первый заказ. Задача второго этапа — восстановить производственную базу всего завода.
Генеральный директор предприятия Александр Рамзаев уточнил, что на данный момент «заинтересованность игроков нефтегазового рынка очень серьезная, например, «Уралмашхолдинг» — на сегодня единственный производитель буровых вышек, с ними ведем переговоры о совместной работе». «Также переговоры ведутся с Трубной металлургической компанией (ТМК), там есть направление «Синара» которая обслуживает вышки — они тоже хотели бы с нами работать. Думаю, на производство основного оборудования (буровых вышек для нефтегазовой отрасли) мы выйдем в 2021 году, это реально при поддержке областных властей», — сказал Рамзаев.
Кризис и выход из него
История кризиса на ВЗБТ началась в 2010 году, когда предприятие в результате неэффективных действий менеджмента и собственников сорвало заказ на изготовление 24 буровых установок, накопились долги — в 2013 году завод был остановлен. Попытки возобновить производство предпринимались совместно с регионом — вопросы преодоления кризиса рассматривались на федеральном уровне, обсуждались с заказчиками и финансовыми институтами. Власти Волгоградской области неоднократно обращались к собственникам завода, но владельцы ВЗБТ конструктивный диалог не поддержали. В 2016 году завод признали банкротом, у предприятия сформировались перед бывшими работниками сотни миллионов долгов по зарплате.
В декабре 2019 года в ходе открытых торгов площадку ВЗБТ приобрело ООО «Корпорация «Красный октябрь». Благодаря совместной межведомственной работе удалось минимизировать долги по заработной плате перед бывшими сотрудниками завода — задолженность сократилась с 300 до 30 млн рублей, выйти на путь возрождения и расширения линейки производства. В производственном процессе сегодня задействовано 150 человек. По словам директора предприятия, сейчас «идет сплошной поток звонков, многие хотят прийти к нам на работу».
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