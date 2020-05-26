Волгоградский завод буровой техники возобновил работу после шестилетнего простоя

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Волгоградский завод буровой техники (ВЗБТ), площадку которого выкупила ООО «Корпорация «Красный октябрь», возобновил работу после шестилетнего простоя. На данный момент запущен корпус № 1. Всего на территории ВЗБТ семь производственных корпусов и более 800 единиц оборудования — новый инвестор разработал программу поэтапных восстановительных работ.

На ВЗБТ приведены в нормативное состояние девять мостовых кранов, смонтированы дробеструйная, покрасочная и сушильная камеры, сварочные автоматы. Возрожденный завод уже выполняет первый заказ от буровой компании из Нового Уренгоя — предстоит сделать антикоррозийную обработку 500 тонн металлоконструкций. Цех № 1 может выпускать до 2 тыс. тонн изделий в месяц.

В настоящий момент на площадке трудятся 150 человек, набор продолжается.

Сегодня первый этап возрождения завода выполнен: сохранена площадка и оборудование, запущен в работу корпус № 1, получен первый заказ. Задача второго этапа — восстановить производственную базу всего завода.

© volgograd.ru

Генеральный директор предприятия Александр Рамзаев уточнил, что на данный момент «заинтересованность игроков нефтегазового рынка очень серьезная, например, «Уралмашхолдинг» — на сегодня единственный производитель буровых вышек, с ними ведем переговоры о совместной работе». «Также переговоры ведутся с Трубной металлургической компанией (ТМК), там есть направление «Синара» которая обслуживает вышки — они тоже хотели бы с нами работать. Думаю, на производство основного оборудования (буровых вышек для нефтегазовой отрасли) мы выйдем в 2021 году, это реально при поддержке областных властей», — сказал Рамзаев.

Кризис и выход из него

История кризиса на ВЗБТ началась в 2010 году, когда предприятие в результате неэффективных действий менеджмента и собственников сорвало заказ на изготовление 24 буровых установок, накопились долги — в 2013 году завод был остановлен. Попытки возобновить производство предпринимались совместно с регионом — вопросы преодоления кризиса рассматривались на федеральном уровне, обсуждались с заказчиками и финансовыми институтами. Власти Волгоградской области неоднократно обращались к собственникам завода, но владельцы ВЗБТ конструктивный диалог не поддержали. В 2016 году завод признали банкротом, у предприятия сформировались перед бывшими работниками сотни миллионов долгов по зарплате.

В декабре 2019 года в ходе открытых торгов площадку ВЗБТ приобрело ООО «Корпорация «Красный октябрь». Благодаря совместной межведомственной работе удалось минимизировать долги по заработной плате перед бывшими сотрудниками завода — задолженность сократилась с 300 до 30 млн рублей, выйти на путь возрождения и расширения линейки производства. В производственном процессе сегодня задействовано 150 человек. По словам директора предприятия, сейчас «идет сплошной поток звонков, многие хотят прийти к нам на работу».

© volgograd.ru

© volgograd.ru