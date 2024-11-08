До четырех полос расширили участок федеральной трассы Р-228 в Волгоградской области

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В Волгоградской области завершили капитальный ремонт участка федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» с 648-го по 654-й км. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщает пресс-служба Росавтодора. Участок дороги расширен до четырех полос движения.

Данный участок — первый этап капремонта трассы в районе н.п. Дубовка, где в пиковое время среднесуточный трафик достигает 30 тыс. автомобилей. В ходе работ на объекте расширили и обновили проезжую часть, заменили водопропускные трубы, устроили две разворотные петли — на 650-м и 653-м км, а также смонтировали освещение, осевое барьерное ограждение с противоослепляющими экранами.

Также на участке дороги обустроили пять съездов и примыканий с переходно-скоростными полосам, установили шесть новых остановок с пешеходными переходами и устроили около 550 метров тротуаров с тактильной плиткой для маломобильных граждан.

Работы в рамках второго этапа капитального ремонта — на участке автодороги с 643-го по 648-й км — продолжаются. Этот участок также расширят до четырех полос движения и обустроят в соответствии с современными требованиями безопасности.

Полностью капремонт планируют завершить в 2026 году.

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