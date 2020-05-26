«ТАНЕКО» перешло на производство автобензинов нового поколения «Евро-6»

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На нефтеперерабатывающем комплексе Компании «Татнефть» — «ТАНЕКО» освоен выпуск бензинов TANECO EURO-6 марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100.

Теперь все топливо, выпускаемое на Комплексе «ТАНЕКО», соответствует требованиям высокого международного экологического стандарта «Евро-6».

Рецептура автобензинов по данному стандарту, подбираемая и контролируемая на «ТАНЕКО» в онлайн-режиме, позволяет выпускать бензины с оптимальными эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Полученные с применением современных отечественных и зарубежных технологий компоненты топлива блендируются на автоматической станции смешения автомобильных бензинов.

За счет низкого содержания олефинов, бензола и серы моторное топливо TANECO EURO-6 увеличивает производительность двигателя автомобиля, ресурс его системы нейтрализации отработанных газов. Тем самым значительно снижается воздействие транспорта на окружающую среду.Топливо TANECO EURO-6 марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 уже реализуется на АЗС «Татнефть».