Пятое судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» спущено на воду в Нижегородской области

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26 мая 2020 года на воду спустили пятое из серии судов на подводных крыльях «Валдай 45Р», предназначенных для эксплуатации в Нижегородской области.

«У нас амбиционные планы на эти суда. Только в прошлом году один „Валдай“ перевез более 4 тысяч пассажиров. Сейчас проработано порядка 10 маршрутов, по которым эти суда смогут ходить. В первую очередь планируем возобновить уже проверенные направления — до Городца и Макарьева, а также создать мультимодальный маршрут от аэропорта до центра Нижнего Новгорода. В аэропорту пассажиры сначала сядут в шатлы, которые доставят их на Южный причал, и уже оттуда на „Валдае“ — до центра города. Такой путь будет не только интереснее и живописнее, но и быстрее», — отметил Министр транспорта области.

Министр транспорта также добавил, что в первые рейсы «Валдаи» отправятся, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

«Валдай 45Р» вмещает 45 пассажиров и 2 членов экипажа, развивает скорость до 75 км/ч и может преодолевать расстояния до 550 км.

Пассажирские суда на подводных крыльях спроектированы и построены АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в рамках реализации госпрограммы «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013−2030 годы». На сегодняшний день на производственной площадке построено 8 СПК «Валдай 45Р». Еще 3 находятся на стадии строительства.

Кроме того, уже профинансирован и находится в работе экспортный контракт на 6 единиц таких судов. В частности, 2 «Валдая» будут поставлены на Тайвань.

«В мире этот вид транспорта достаточно популярен. Такие суда экономичны и являются коммерчески привлекательными. Благодаря этому мы можем обеспечить ЦКБ дополнительными заказами», — добавил генеральный директор АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» Сергей Итальянцев.

Головное судно «Валдай 45Р» было презентовано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме с участием глав регионов РФ, представителей судоходных компаний и иностранных делегаций.

В 2019 году «Валдай 45Р» перевёз более 4 тысяч пассажиров по 2 направлениям: Нижний Новгород — Городец — Нижний Новгород — 3 120 человек, Нижний Новгород — Макарьево — Нижний Новгород — 1 040 человек.