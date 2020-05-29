В Курске начали производить цифровые метеостанции

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Предприятие «Совтест АТЕ» изготовило первые промышленные образцы цифровых метеостанций. Они открывают новую линейку цифровых продуктов компании.

Актуальность этого направления подтверждается тем, что современные мировые продовольственные системы выходят на принципиально новый этап технологического развития, который получил название «Сельское хозяйство 4.0» (Agriculture 4.0). Он основан на внедрении умных решений («точное земледелие», робототехника и др). Благодаря развитию цифровой экономики в России планируется постепенное освоение внутреннего рынка по таким метеостанциям с дальнейшим выходом на экспорт в СНГ. При этом поэтапно будет решаться вопрос по сертификации оборудования и внесению его в Государственный реестр средств измерений.

Цифровая метеостанция обеспечивает контроль скорости и направления ветра, мониторинг уровня осадков (дождь, снег), определение температуры, влажности воздуха и атмосферного давления, отображение уровня солнечной радиации, фиксацию температуры и влажности почвы, индикацию влажности листьев. Важное преимущество: оборудование показывает метеорологическую обстановку именно в том районе, где установлено.

Точные метеоданные помогают спрогнозировать риск для соответствующих культур. Модели включают в себя правила и алгоритмы, полученные в результате многочисленных полевых экспериментов и научных исследований.

Благодаря цифровым данным с метеостанции система отвечает на вопросы, сколько и когда удобрять для достижения необходимой урожайности и качества зерна, при этом помогает построить цифровые карты полей. По информации о влажности почвы в режиме реального времени определяется необходимость орошения того или иного земельного участка.

Все перечисленные возможности метеостанций можно успешно применять в таких сферах, как сельское хозяйство, транспортная безопасность (прогноз образования льда на дорогах, снежных заносов) и других.