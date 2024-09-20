На «Курскхимволокно» заработал новый цех
На «Курскхимволокно» открылся новый цех. Этот комплекс позволит разнообразить ассортимент продукции — её в год здесь будут выпускать более 650 тонн.
На предприятии трудятся 545 человек. Благодаря вводу новой линии добавилось ещё 30 рабочих мест.
Продукция курского завода востребована производителями автошин, конвейерных и технических лент, канатно-веревочных и чулочно-носочных изделий.
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