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Новые заводы и цеха

На «Курскхимволокно» заработал новый цех

 © seyminfo.ru

На «Курскхимволокно» открылся новый цех. Этот комплекс позволит разнообразить ассортимент продукции — её в год здесь будут выпускать более 650 тонн.

На предприятии трудятся 545 человек. Благодаря вводу новой линии добавилось ещё 30 рабочих мест.

Продукция курского завода востребована производителями автошин, конвейерных и технических лент, канатно-веревочных и чулочно-носочных изделий.

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Источник: https://seyminfo.ru/na-kurskhimvolo...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Курская область
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