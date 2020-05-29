Липецкая компания «Боринское» начала производство газовых отопительных котлов

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Объем инвестиций в проект по производству газовых отопительных котлов нового поколения составил 58 млн рублей.

Проект изначально рассматривался как импортозамещение на рынке газового отопительного оборудования иностранных производителей, что стало особенно актуально в связи с резким повышением курса иностранной валюты в начале 2020 года.

Производимые газовые отопительные котлы будут иметь увеличенный КПД (92%). Специалистами ОАО «Боринское» разработана новая схемотехника, существенно повышающая теплоотдачу и снижающая затраты на отопление. Кроме того, котлы имеют низкие показатели по выбросам загрязняющих веществ, пониженную металлоемкость и удобство управления.

Ожидаемый объем выпуска продукции составит порядка 25 тыс. ед. в год, что составит на внутреннем рынке потребления около 8%. Годовой объем реализации данного вида продукции на российском рынке — порядка 300 тыс.шт., или 50% от объёма импортной продукции.

Проект был реализован с привлечением льготного кредитования регионального отделения Фонда развития промышленности под цели расширения ассортимента.

В 2020 году ОАО «Боринское» также получило льготное финансирование на 3 года под 1,5% годовых Фонда по программе противодействия эпидемическим заболеваниям, поскольку предприятия данной сферы не вошли в перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции и не могут претендовать на специальные федеральные и региональные меры поддержки. Однако ограничительные мера и закрытие непродовольственной розницы повлекло на снижение продаж.