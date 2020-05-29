«Татнефть» реализует новое экологичное судовое топливо

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Компания «Татнефть» приступила к реализации судового топлива марки RMD-80, соответствующего международным экологическим нормативам. На сегодняшний день «Татнефть» осуществляет поставки нового судового топлива в портах Северо-Западного и Южного регионов России.

С учетом растущего рыночного спроса на судовое топливо «Татнефть» на комплексе «ТАНЕКО» освоила его производство в соответствии с требованиями Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL). В качестве основного компонента используется гидроочищенный тяжелый газойль коксования.

На «ТАНЕКО» выпускается судовое топливо с ультранизким содержанием серы, составляющим менее 300 ppm (среднее значение 120 — 200 ppm) при разрешенном нормативе 5000 ppm. Специалистами «Татнефть» и «ТАНЕКО» также была разработана рецептура судового топлива с улучшенными низкотемпературными свойствами.

Установка гидроочистки тяжелого газойля коксования «ТАНЕКО» рассчитана на ежегодное производство 750 тысяч тонн современного судового топлива. Предварительные расчеты показали, что использования этого объема приведет к сокращению выбросов окислов серы в атмосферу через выхлопные газы на 47 тысяч тонн в год.