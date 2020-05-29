ОКБ «ГИДРОПРЕСС» отгрузило комплект оборудования для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам»

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28 мая АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (г. Подольск, компания машиностроительного дивизиона Росатома — «Атомэнергомаш») завершило отгрузку в морской порт г. Санкт-Петербурга комплекта (135 шт.) шаговых электромагнитных приводов системы управления и защиты (приводов СУЗ ШЭМ-3) для 4-го энергоблока АЭС «Куданкулам» (Индия).

Привод СУЗ ШЭМ-3 предназначен для пуска, регулирования мощности и осуществления останова реактора путем введения в активную зону или выведения из нее поглощающих стержней СУЗ. Привод разработан и изготовлен в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». ОКБ «ГИДРОПРЕСС» — разработчик всех модификаций приводов СУЗ типа ШЭМ для АЭС с ВВЭР.

Отгрузка произведена после успешного завершения приемосдаточных испытаний на стендах горячей обкатки и после приемочной инспекции приводов. Инспекция проводилась Индийской корпорацией по атомной энергии (ИКАЭЛ) с целью проверки качества приводов и готовности к отгрузке на АЭС. Проверяющая организация осталась удовлетворена качеством изготовления продукции.