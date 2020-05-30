В Башкирии открыт новый республиканский инфекционный госпиталь

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Новый клинико-диагностический центр для приема пациентов с коронавирусной инфекцией открылся 30 мая в Уфимском районе Башкирии на территории индустриального парка «Зубово». Учреждение в случае полной загрузки сможет принять 470 человек.

Новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч м2. Он включает 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.

Объект построили в рекордно короткие сроки — менее чем за два месяца. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайской Ухани и Москве. Большая часть материалов для строительства изготовлена силами производителей Башкортостана. Все коммуникации на объекте вывели выше перекрытий, чтобы обслуживать их, не контактируя с врачами и пациентами центра. Форма соцветия курая позволила сократить длину «чистых» коридоров фасадной части. Благодаря этому врачи и пациенты смогут быстрее проходить в необходимые помещения.

В Башкирии выявлено 3185 случаев заражения коронавирусом, 1028 человек выздоровели, 18 пациентов умерли.

© storage.bash.news

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru

© bashinform.ru