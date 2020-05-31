Новый грузопассажирский вертолет Ми-8АМТ прибыл в Магаданскую область

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Новый вертолет Ми-8АМТ в конце января 2020 года прибыл в Магаданскую область. Вертолет предназначен для решения широкого круга задач: от перевозки пассажиров и грузов до проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших и оказания экстренной медицинской помощи в труднодоступных районах Колымы. Машина приобретена в лизинг на семь лет по программе обновления воздушного транспорта и в целях повышения транспортной доступности региона.

Для увеличения частоты рейсов уже приобретены два самолета отечественного производства ТВС-2МС. Теперь для колымчан будет доступен и новый Ми-8, который может поднять на борт до 24 человек.

По информации регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, это первый новый вертолет, который будет находиться в собственности области. Как пояснил глава ведомства Алексей Шуганцев, в настоящее время на Колыме действуют два частных авиапредприятия, у которых в общей сложности есть пять вертолетов, а также МЧС с одним бортом в их парке, но все эти машины 80-х годов выпуска.

«Сейчас мы проводим необходимые процедуры по получению сертификата лётной годности, которые по регламенту занимают около месяца. После этого Ми-8АМТ начнёт работать. Это первый купленный вертолёт в Магаданской области за последние 30 лет», — сказал директор ОГУП «Авиация Колымы» Семён Истомин.

Новое воздушное судно оснащено специальными креплениями под медицинские модули, что позволяет оборудовать его любыми системами для оказания экстренной помощи уже на месте происшествия и для поддерживания жизненных функций организма больного в полете в рамках «золотого часа» после заболевания или происшествия.

Специалисты отмечают, что на борту Ми-8 имеется возможность установки аппарата искусственной вентиляции легких, устройства для снятия ЭКГ и другого съемного медицинского оборудования. Вертолет имеет дополнительный источник топлива и может работать в темное время суток, что значительно расширяет возможности оказания экстренной помощи. При разработке вертолета Ми-8АМТ был учтен огромный опыт эксплуатации более 12 тысяч вертолетов семейства Ми-8 во всех климатических и природных зонах.

По словам директора Центра медицины катастроф Магаданской области Игоря Ступченко, в минувшем году было проведено 174 вылета в районы области для эвакуирования больных и перевезено 257 человек. Большая часть из них — с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — были экстренно доставлены в Магаданскую областную больницу. Благодаря увеличению авиапарка, повысится оперативность оказания помощи пациентам.

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