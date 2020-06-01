«Газпром нефть» внедряет технологии дополненной реальности для управления электрооборудованием

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Московский НПЗ «Газпром нефти» благодаря внедрению технологий дополненной реальности упростил процессы технического обслуживания производственного электрооборудования. Нововведение позволяет повысить управляемость и надежность энергосистемы, безопасность персонала, а также снизить капитальные и операционные затраты.

Решение разработано специалистами «Газпромнефть-Энергосервис"* и является частью программы цифровизации объектов энергетики блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти», цель которой — переход от аналоговых систем управления к цифровым и создание единой информационной сети.

Планируется, что к 2021 году технологии дополненной реальности будут применяться при обслуживании всех главных электрообъектов Московского НПЗ.Новая система с помощью очков дополненной реальности (AR-технологии) предоставляет специалистам доступ к системе информационной поддержки. При техническом обслуживании энергосетей на экран AR-очков проецируются визуальные подсказки: схемы расположения оборудования, регламенты работ, справочные материалы. Кроме того, на экране в форме видеоинструкции фиксируется последовательность выполнения задач, что позволяет в дальнейшем использовать материал в качестве методического пособия при проведении нетиповых работ или при ремонте сложного оборудования.

Технология обеспечивает непрерывное взаимодействие в режиме онлайн электромонтера с удаленным экспертом при выполнении сложных переключений, ремонтных операций и устранении неисправностей. Специалист дистанционно контролирует действия работника и соблюдение норм безопасности. Эффективное взаимодействие повышает точность выполнения работ и минимизирует вероятность ошибочных действий. После завершения внедрения технологии на Московском НПЗ проект будет масштабирован для Омского НПЗ.